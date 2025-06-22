"В кайф": Леся Никитюк впервые открыто прокомментировала материнство

Никитюк рассказала, на что сейчас похоже ее общение с новорожденным сыном.

https://glavred.info/starnews/v-kayf-lesya-nikityuk-vpervye-otkryto-prokommentirovala-materinstvo-10675487.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк стала мамой - ведущая рассказала про новорожденного сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Неделю назад Леся Никитюк родила первенца

Звезда рассказала, на что сейчас похоже ее материнство

15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.

Сегодня счастливая звезда дала в своем блоге в Instagram первый комментарий о материнстве. Она отметила, что за последние несколько дней получила массу добрых советов, которыми ее хотели уберечь от переутомления.

видео дня

Никитюк отнеслась к ним с большим вниманием, но заверила тех, кто переживает о ее состоянии: уход за младенцем ей приносит огромное удовольствие. Более того - забота о малыше сейчас ей кажется более простым занятием, чем строить карьеру ударными темпами.

"Я на самом деле как на курорте! Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна 4-5 часов, быть с малышом - это отпуск на Ибице, ей-богу. Бурный отпуск, но в кайф", - написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк стала мамой - ведущая рассказала про новорожденного сына / instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что еще один популярный украинский актер пополнил ряды ВСУ. Им стал звезда сериалов "Провинциал", "Чужие грехи" и "Сага" Алексей Воротников.

Также украинская актриса Анна Кошмал сообщила о проблемах со здоровьем. Нервное истощение привело к тому, что ее организм начал давать сбои. Из-за этого некоторое время артистка просто не могла встать с постели.

Читайте также:

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред