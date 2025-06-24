Как одеться на случай начала Третьей мировой: что известно о новом тренде

Третья мировая война становится настоящим трендом для поколения Z и в Сети появляются тысячи сатирических видео на эту тему.

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Почему Третья мировая стала новым трендом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему молодежь заговорила о Третьей мировой

Что известно о тренде "как одеться на случай Третьей мировой войны"

Обострение на Ближнем Востоке всколыхнуло людей по всему миру. Самой интересной оказалась реакция на последние события молодежи, которая неординарно продемонстрировала свои опасения относительно возможности начала Третьей мировой войны.

Главред узнал, что за последнюю неделю в соцсетях Третья мировая стала настоящим трендом. В частности, в TikTok молодежь массово снимает ироничные видео под названием WW3 outfit, которые приобретают большую популярность.

видео дня

Суть тренда в том, что молодые девушки и парни демонстрируют часто абсурдные и гиперболизированные образы, в которых можно было бы одеться в случае начала Третьей мировой войны.

Примером является блогер под ником apsonarmy, который опубликовал соответствующее видео. Парень показал в нем четыре образа.

Смотрите видео блогера:

Первый он назвал "военный шик", одевшись в зеленый блестящий костюм и самодельную каску из такого же материала. Второй образ "бизнес-кэжуал бомбардировки" состоит из потертых брюк и футболки.

Третий лук состоит из оранжевого костюма, похожего на форму преступников в американских тюрьмах, и наручников. Его блогер называет "уличная одежда для политических заключенных". Последним в видео показан "радиационный винтаж". Так парень назвал костюм динозавра.

Другие пользователи также публикуют подобные видео с образами в милитари стиле, где они позируют и тренируются отдавать честь. Что самое интересное - такие публикации собирают миллионы просмотров и лайков.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео тренда "что одеть в первый день Третьей мировой":

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Кто такой apsonarmy? apsonarmy - нидерландский блогер и актер, который публикует в соцсетях видео юмористического характера. В TikTok на аккаунт блогера подписаны более 1,5 миллиона пользователей, а его видео набирают миллионы лайков.

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