Взрыв в центре Киева: погиб известный ветеран АТО Сенсей

Виктор Дегтярев погиб в результате взрыва / Фото: скриншот из видео

Во время взрыва гранаты 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев.

"Киев, Пушкинская, 34 взрыв унес жизни двух. Сенсей Купол - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия", - сообщил в Facebook экс-участник АТО Сергей Тищенко.

По словам очевидцев, взрыв произошел на лестнице около одного из киевских баров. Двое мужчин сидели, один из них держал гранату, которая взорвалась в руках. По предварительным данным, второй погибший – охранник одного из офисов, расположенного неподалеку.

Тищенко опубликовал фотографию обнаруженного удостоверения одноименной охранной фирмы Купол, которую Дегтярев основал после возвращения из зоны АТО.

/ Фото: Facebook/Сергей Тищенко

У Дегтярева осталось четверо детей. Он активно выступал против заключения Киевом перемирия с Россией на Донбассе. Он считал, что необходимо начать наступление, чтобы "сравнять с землей подонков, которые подняли это восстание".

Как ранее сообщалось, в результате взрыва также пострадала девушка - посетительница бара ProRock. Она стояла в нескольких десятках метров от места взрыва и, по словам директора бара, получила рассечение осколком.