  1. Главная
  3. Украина

Нападение на ромскую активистку в Запорожье: копы задержали злодея

25 октября 2019, 08:55

Подозреваемый в нападении на Анжелику Белову недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

Анжелика Белова
Анжелика Белова получила удар ножом в сердце / Фото: Facebook/AngellikaLacho

Днем 24 октября в Запорожье неизвестный совершил нападение на активистку, руководительницу общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Правоохранителям удалось задержать нападающего.

Как сообщил в Facebook руководитель Запорожской городской прокуратуры №2 Роман Мазурик, злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

"Благодаря быстрой и слаженной работе Коммунарского отдела полиции, при процессуальном руководстве Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападавшего. Мужчину нашли и задержали", - написал Мазурик.

В пятницу, 25 октября, задержанному будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, нападение на Анжелику Белову произошло в подъезде жилого дома в средине дня, причем злоумышленники ее преследовали. Белова получила ножом ранение в область сердца и сейчас находится в реанимации. Медики провели сложную хирургическую операцию.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).

нападение Запорожье полиция ромы новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Нападение на ромскую активистку в Запорожье: копы задержали злодея». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:16
Впервые за два года в Украине зафиксирован случай полиомиелита
09:10
Гороскоп на сегодня: кому готовиться к "баталиям", а кому опасаться паники
09:00
"Атака на фанатов": в Киеве забросали камнями автобусы с болельщиками
08:55
Нападение на ромскую активистку в Запорожье: копы задержали злодея
08:48
Зачем Украине покупать бразильские самолеты Super Tucano мнение
08:33
Украинские туристы в Турции попали в ДТП: более десятка пострадавших Фото
08:30
"Зашел и бросил взрывчатку": в Киеве устроили взрыв на рынке - СМИ Фото Видео
08:05
НБУ вводит в оборот купюру в 1000 гривен: эксперт рассказал, что будет с ценами и курсом Фото Видео
07:29
Против "слуги народа" Медяника открыли уголовное дело
07:21
Юрий Романенко: Украина – страна-лох, которую "разводят" во всем
07:02
Стоит ли ждать роспуска Рады из-за скандала в Слуге народа мнение
07:00
Белый дом восстановит торговые привилегии для Украины - СМИ
06:46
Когда и как отметить День автомобилиста 2019 в Украине
06:27
Опасный смог в Киеве: врач рассказала, как уберечь здоровье
06:15
"Ему лучше петь": эксперт жестко разнес Вакарчука-политика
05:57
Блаженная передышка: прогноз магнитных бурь преподнес нежданный сюрприз Видео
05:36
Названы знаки Зодиака, которым грозят инфаркты и инсульты
05:09
"Поставила в неловкое положение": Меган Маркл привселюдно опозорилась Видео
04:42
Эксперт назвал напряжные шаги "зеленой" власти
04:30
Открытки с Днем маркетолога и прикольные поздравления Фото
04:01
Хеллоуин 2019: названы 10 самых популярных образов Фото
03:22
"Прозрачная майка с бидонами наружу": Кардашьян заметили на заправке
02:41
Пять дней: в Офисе президента рассказали подробности скандальной поездки Богдана
01:50
"Результата нет": эксперт объяснил, почему забуксовал Кабмин Гончарука
01:49
"Грудь огонь!": Дочь Брежневой показала сочную грудь
01:15
"Выжать больше": у Зеленского объяснили решение о распродаже госпредприятий
01:07
Диетолог реанимировала продукты, от которых толстеют: что можно есть
00:41
"И намека нет на преступление": Арахамия оправдал выступление Шевченко на росТВ
00:29
25 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб избежать жутких мук
24 октября, четверг
23:59
Динамо-Копенгаген 1:1: киевляне не смогли обыграть датских "львов" Видео
23:38
В Киеве у 9-летнего мальчика обнаружили дифтерию Видео
23:16
Волынский облсовет устроил протест против формулы Штайнмайера
22:55
Дочь Зеленского с одноклассниками готовила еду для нуждающихся
22:31
Александрия- Сент-Этьен – 1:1: украинцы сыграли вничью в Лиге Европы Видео
22:30
Великі Вуйки 2 сезон: дата выхода продолжения сериала на 1+1 Видео
22:12
Дифтерия: признаки, осложнения и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
22:05
Похищение младенца под Киевом: отец подозреваемой рассказал новые детали Видео
21:43
В Кабмине спрогнозировали рост зарплаты украинцев через три года
21:32
Перелом позвоночника: стали известны ужасные детали о выпрыгнувшей из окна школы девочке
20:58
Разумков в Страсбурге обвинил Совет Европы в двойных стандартах
20:55
Нардеп Ткаченко анонсировал в Раде новое объединение
20:48
В РФ сделали обнадеживающее заявление по транзиту газа через Украину
20:15
Ножом в сердце: в Запорожье атаковали ромскую активистку
20:02
"Никаких камер": Арахамия пришел проверяться на ложь Видео
20:01
Доктор Комаровский сказал, когда уместны амулеты от болезней
19:42
В России "украинку" Поклонскую упрекнули за поддержку Хэллоуина
19:15
Мама-героиня поразила сеть, бросившись в канализацю за малышом, появилось видео Видео
19:00
Попарил ноги: скандальный украинский политолог оказался в реанимации
18:55
"Причины не изменились": эксперт пояснила ситуацию с массовой эмиграцией украинцев
18:53
Голая Ирина Шейк не пожалела сосков ради любимого фотографа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять