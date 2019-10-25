Нападение на ромскую активистку в Запорожье: копы задержали злодея

Анжелика Белова получила удар ножом в сердце / Фото: Facebook/AngellikaLacho

Днем 24 октября в Запорожье неизвестный совершил нападение на активистку, руководительницу общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Правоохранителям удалось задержать нападающего.

Как сообщил в Facebook руководитель Запорожской городской прокуратуры №2 Роман Мазурик, злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

"Благодаря быстрой и слаженной работе Коммунарского отдела полиции, при процессуальном руководстве Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападавшего. Мужчину нашли и задержали", - написал Мазурик.

В пятницу, 25 октября, задержанному будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, нападение на Анжелику Белову произошло в подъезде жилого дома в средине дня, причем злоумышленники ее преследовали. Белова получила ножом ранение в область сердца и сейчас находится в реанимации. Медики провели сложную хирургическую операцию.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).