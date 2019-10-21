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"Плохо, что это становится нормально": в Киеве на территории университета культуры повесился парень

21 октября 2019, 11:29

По словам копов, парня заметил прохожий около 8:30. Труп находился на обрыве, на шее петля, а второй конец был привязан к дереву.

На территории университета культуры повесился парень
На территории университета культуры повесился парень / Информатор

Утром в понедельник, 21 октября, на территории Киевского национального университета культуры и искусств по адресу улица Евгения Коновальца, 36а нашли повешенным молодого парня.

По словам копов, парня заметил прохожий около 8:30. Труп находился на обрыве, на шее петля, а второй конец был привязан к дереву.

Личность парня устанавливается. На вид ему около 20 лет. Что заставило парня наложить на себя руки – тоже неизвестно.

Труп парня нашел прохожий
Труп парня нашел прохожий / Информатор

На месте работает следственно-оперативная группа, передает Информатор.

Отметим, киевляне в соцсетях отреагировали на эту новость.

"Плохо очень что это становиться нормально (((( печально очень что люди так выход ищут", - высказался Борис Мелехов.

"Боже какой ужас, сил родным и близким", - добавила Оксана Парпауц.

"Йо*аный пиздец. Что творится. Каждый день вешаются прыгают", - отметил Доминик Боня.

"Жесть что за волна самоубийц ? Я в шоке ! Не как не могут понять что жизнь прекрасна даже с проблемами и не удачами !!", - особо отметил Руслан Кудряшов.

Читайте такжеНа Виннитчине молодая продавщица повесилась из-за недостачи в кассеНапомним, ранее на Прикарпатье повесилась школьница. 11-летнюю девочку нашли в сарае вечером 12 октября.

 "Полиция Прикарпатья устанавливает обстоятельства смерти 11-летней девочки, которую нашли мертвой вчера, 12 октября, в с. Быстрица, Надвирнянского района", - сказано в сообщении копов Ивано-Франковской области в Facebook.

Стало известно, что следов насильственной смерти на теле школьницы не было. Более того, девочка оставила предсмертную записку. Тело девочки нашла ее мать.

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