В Одесском СИЗО загадочно погибли заключенные

Устрашащие события происходят в СИЗО Одессы. В течение трех недель умерли четверо заключенных следственного изолятора.

По информации, один из заключенных совершил суицид. При этом три человека умерли биологической смертью, сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Отметим, в управлении утверждают, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, случаи биологической смерти вызваны болезнями арестантов.

По всем фактам открыты уголовные производства. В настоящее время ведется следствие, также назначены служебные расследования.

Добавим, что ведомство обнародовало информацию о смерти заключенных после шума в местных СМИ. К слову, журналисты стали писать о "загадочной смерти" пяти заключенных в СИЗО.

По информации "Думской", за последние полторы недели в СИЗО Одессы при загадочных обстоятельствах скончалось сразу пять человек, а не 4 за три недели.

Источник издания в пенитенциарной службе сообщил, что двое умерших были "с этапа" (только поступили и даже не успели пройти карантин), а трое сидели в изоляторе давно. Причины смерти разные, но все якобы естественные: сердечная недостаточность и проблемы неврологического характера.

В то же время собеседник издания связал случившееся с употреблением некоего синтетического наркотика плохого качества, который недавно был завезен в учреждение.

Отметим, сами одесситы в комментариях пишут, что в СИЗО сейчас опасно.

"Я давно писал "Попал в СИЗО — прощайся с жизнью!" Нет там совсем никакой медпомощи и никакого лечения. Надо прокурорам и общественникам проверить медчасть СИЗО. Один мой подзащитный жалуется на грыжу, а ответ от медработников приходит что он практически здоров. Спрашиваю подзащитного в зале судебного заседания "Кто-то приходил из медчасти и спрашивал о жалобах на состояние здоровья?" Ответ был "Нет! " А как же тогда готовили ответ о состоянии здоровья для предоставления его в суд? Страшные дела творятся в СИЗО", - отметил некто Неравнодушный..

Читайте такжеБоевики "ЛНР" отдали Украине 54 заключенныхНапомним, ранее заключенный в России экс-охранник Яроша Александр Шумков объявил голодовку.

"...Я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах, и чтобы наконец российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат другие наши политзаключенные в российских тюрьмах и поддержат", - написал Шумков в письме, которое опубликовала в социальной сети Facebook его тетя Людмила Шумкова.