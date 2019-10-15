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"Шантаж и отвод войск": заключенный в России экс-охранник Яроша объявил голодовку

15 октября 2019, 18:37

Шумков уточнил, что российская сторона шантажирует Украину, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины.

Александр Шумков
Александр Шумков объявил голодовку / facebook.com/luchiadoroshenko

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого похитили в Украине и обвинили в экстремизме, объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах.

"...Я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах, и чтобы наконец российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат другие наши политзаключенные в российских тюрьмах и поддержат", - написал Шумков в письме, которое опубликовала в социальной сети Facebook его тетя Людмила Шумкова.

При этом Шумков уточнил, что российская сторона шантажирует Украину, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины.

"То есть, использует нас, наши жизни как рычаг давления, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки", - отметил он.

Читайте такжеК голодовке Сенцова присоединился заключенный в РФ экс-охранник ЯрошаНапомним, ранее сообщалось, в России суд приговорил бывшего охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима за участие в Правом секторе.

"Севским районным судом Брянской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины Шумкова А.С., обвиняемого в том, что он, являясь членом экстремистской организации Правый сектор, запрещенной на территории Российской Федерации, в период с 17.11.2014 года до 23.08.2017 года участвовал в деятельности организации Правый сектор, направленной против интересов Российской Федерации", - было сказано в решении суда.

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