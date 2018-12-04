В России экс-охранник Яроша получил четыре года тюрьмы

Экс-охранник Яроша в России получил тюремный срок / Фото: pravda.com.ua

В России суд приговорил бывшего охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима за участие в Правом секторе.

"Севским районным судом Брянской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины Шумкова А.С., обвиняемого в том, что он, являясь членом экстремистской организации Правый сектор, запрещенной на территории Российской Федерации, в период с 17.11.2014 года до 23.08.2017 года участвовал в деятельности организации Правый сектор, направленной против интересов Российской Федерации", - говорится в решении суда.

Суд признал Шумкова виновным по всем предъявленным обвинениям. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Как известно, в ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал украинские организации Правый сектор и УНА-УНСО экстремистскими, запретив их деятельность в России.

Напомним, бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков был задержан в РФ. Помимо членства в Правом секторе, ему инкриминировали участие в Революции достоинства и в АТО.