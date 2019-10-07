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Адвокат Пашинского заявил о его возможном убийстве в СИЗО

7 октября 2019, 23:56

Защитник полагает, что на экс-политика готовят покушение.

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский может стать жертвой покушения в СИЗО / Фото: УНИАН

Адвокат Андрей Федур считает, что его подзащитного бывшего нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского, которому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря без права залога, могут убить в следственном изоляторе.

Как сообщает Страна, в зале суда защитник заявил о готовящемся покушении на Пашинского в России.

"Это решение судьи (об аресте. - Ред.) обеспечивает возможность физического уничтожения Пашинского в Лукьяновском СИЗО. Есть реальная угроза жизни моего подзащитного. Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти главных врагов оккупантов. Я сейчас буду ехать к следователю и добиваться организации защиты в условиях содержания под стражей", - предупредил Федур.

Как ранее сообщалось, Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие.

Госбюро расследований вынесло Сергею Пашинскому подозрение в причинении гражданину Вячеславу Химикусу 31 декабря 2016-го тяжкого телесного повреждения. ГБР объявило подозрение бывшему нардепу. Сам бывший нардеп заявил о том, что за вынесением подозрения ему стоит Андрей Портнов.

Напомним, ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года экс-народный депутат от фракции Народный фронт Сергей Пашинский. Потерпевший настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и выстрелили в оппонента без предупредительного выстрела.

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