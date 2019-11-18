"Проси прощения": в Крыму на похоронах убитой девочки разгорелся скандал

Даша Пилипенко / Комсомольская правда

В аннексированном Российской Федерацией Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку. Во время церемонии погребения произошел скандал.

По данным Комсомольской правды, девочку похоронили в воскресенье, 17 ноября. На церемонии погребения присутствовал священник, который провел заупокойную церковную службу. Кроме того, на похороны девочки пришла ее мать. Присутствующие люди набросились на женщину с неприкрытым негодованием и потребовали, чтобы та встала на колени перед гробом.

Причиной народного возмущения стало то, что женщина находилась на заработках в Китае в то время, как отчим девочки над ней издевался, а затем убил.

"Мать-кукушка, встань на колени перед гробом, проси прощения у дочки", – требовали люди.

Помимо этого, на похоронах присутствовали силовики для предотвращения беспорядков, а после похорон они сопроводили родственников погибшей девочки.

Напомним, что ранее в аннексированном РФ Крыму произошло жуткое убийство. В совершении преступления подозревают отчима ребенка.