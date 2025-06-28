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Одного сына потерял: путинист Басков готовится стать отцом

Алена Кюпели
28 июня 2025, 00:01
37
Путинист Басков собирается заиметь еще одного ребенка в будущем.
Басков высказался о своей мужской силе
Басков рассказал о своих планах / Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Кратко:

  • Зачем Баскову детские комнаты
  • На что он рассчитывает в будущем

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, готовится стать отцом.

По крайней мере, как пишут российские пропагандисты, Басков уже много лет пытается достроить свой дом, тратя все заработанные деньги на строительство. Сообщается, что спален в доме горластого путиниста будет аж 7 штук. Кроме того, он рассказал, что в его доме также предусмотрена детская зона с детскими комнатами.

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Путинист Басков строит дом / Фото Instagram/nikolaibaskov

Басков также рассчитывает обзавестись большой семьей в будущем. Как известно, у него есть ребенок от первого брака - сын Бронислав. Ребенка много лет назад усыновил второй муж бывшей жены Баскова Светланы Шпигель.

Пара развелась через несколько лет после свадьбы. Сообщается, что Басков женился на Светлане Шпигель, чтобы получать больше прибыли, благодаря ее отцу-бизнесмену.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

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Кто такой Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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