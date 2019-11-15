Нашли мертвой: стала известна судьба пропавшей в Крыму 5-летней девочки

Даша Пилипенко якобы пропала, потом ее нашли мертвой / Комсомольская правда

В оккупированном Россией Крыму произошло жуткое убийство. Сначала стало известно, что пропала 5-летняя Даша Пилипенко, а потом девочку нашли мертвой. В убийстве подозревают отчима ребенка.

По данным следствия, днем 12 ноября житель села Кропоткино убил малышку и спрятал ее тело недалеко от дома, прикопав землей. Потом, чтобы создать себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на материковую Украину. Однако ему этого сделать не удалось.

"По возвращению домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки", – сообщает пресс-служба Следкома РФ.

В ходе допроса мужчина признался в убийстве. Следователи вместе с подозреваемым выехали туда, где мужчина спрятал тело девочки.

Российские правоохранители открыли уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ.

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Напомним, 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко. Расчлененное тело он планировал утопить в реке, а потом совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий. Соколова задержали, в содеянном он признался.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения Олегу Соколову. По решению суда он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.