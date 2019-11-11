Убийство студентки в Питере: в Сеть попало видео профессора-палача

Анастасия Ещенко убита своим любовником, 63-летним Олегом Соколовым / Фото из открытых источников

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как преподаватель истории из Санкт-Петербурга Олег Соколов, руками которого была убита Анастасия Ещенко, избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Видео опубликовал канал 78 в Telegram. Видно, что Соколов выбрасывал части тела девушки в реку Мойку в несколько заходов.

"Доцент СПбГУ Соколов выкидывает пакеты в Мойку в несколько заходов. После он стоит и смотрит в реку и, убедившись, что всё под водой, уходит", – говорится комментарии к видео.

Напомним, ранее в Сети появились фото Анастасии Ещенко, которую жестоко убил 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.

Как сообщал Главред, Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко. Расчлененное тело он планировал утопить в реке, а потом совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий. Соколова задержали, в содеянном он признался. В квартире историка копы обнаружили тело убитой аспирантки и ее отрезанную голову, а в рюкзаке - травматический пистолет.