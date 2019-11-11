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Профессор-наполеоновед убил аспирантку и расчленил тело: появились фото жертвы

11 ноября 2019, 07:03

Историк Олег Соколов планировал покончить с собой в костюме Наполеона после того, как избавится от тела своей ученицы.

Анастасия Ещенко убита своим любовником, 63-летним Олегом Соколовым / Фото из открытых источников

Санкт-Петербург в России потрясло жестокое убийство 24-летней Анастасии Ещенко, которая была любовницей доцента Санкт-Петербургского государственного университета, известного историка и автора монографий по истории Франции времен Наполеона Олега Соколова.

Соколов убил, расчленил и хотел утопить в реке тело Ещенко.  По данным СМИ, убитая девушка ревновала мужчину к двум дочерям от его прежних браков. По другим данным, профессор тоже был ревнивцем. 

7 ноября в квартире историка на набережной Мойки любовники поссорились,  Соколов выстрелил в Ещенко из обреза.  Доцент спрятал тело, поскольку на следующий день принимал в квартире гостей. А 9 ноября доцент решил избавиться от тела, заранее расчленив его пилой.

В Сети появились фото Анастасии Ещенко, которая стала жертвой неадекватного наполеоноведа. 

  • Анастасия Ещенко Фото из открытых источников
  • Анастасия Ещенко Фото из открытых источников
  • Анастасия Ещенко Фото из открытых источников
  • Анастасия Ещенко Фото из открытых источников

Читайте также"Звонила в слезах": стало известно о семье расчлененной российским историком девушкиСоколова схватили утром в субботу, 9 ноября. 63-летний историк-реконструктор привлек внимание копов после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой любовницы. Во время обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленное тело, отрезанную голову и пилу.

Напомним, Олег Соколов собирался покончить с собой после того, как избавится от тела своей ученицы. В планах у историка-реконструктора было надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он планировал взять письмо с объяснением мотивов совершенного преступления, а дома - оставить завещание.

Россия убийство Санкт-Петербург самоубийство новости России Олег Соколов Анастасия Ещенко
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