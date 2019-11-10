"Гиркин тоже е*нутый реконструктор": всплыли жуткие детали об историке, который отсек голову аспирантке

Соколов хотел покончить с собой в костюме Наполеона / из соцсетей

Российский историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который признался в убийстве своей любовницы – 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжёлое", — рассказали в медицинском учреждении, где он находится, пишут росСМИ.

Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.

По информации, Соколов, который в 2003 году получил награду от самого Жака Ширака, убил и расчленил свою студентку-аспирантку, которая стала его любовницей. Более того, историк хотел покончить жизнь самоубийством на глазах у туристов, для чего подготовил костюм Наполеона, которому он посвятил серию монографий.

Отметим, о запланированном суициде доцент рассказал копам. По его словам, он хотел покончить с собой после того, как избавится от частей тела своей жертвы, пишут росСМИ.

С собой хотел взять прощальное письмо, а дома оставить завещание.

Добавим, что Соколова схватили утром в субботу, 9 ноября. 63-летний историк-реконструктор привлек внимание копов после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой любовницы. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Соколов признался, что у него с аспиранткой произошла ссора, поэтому он ее убил. Придя в себя, решил расчленить тело и избавиться от него. При это Соколов уточнил, что во время расчленения много пил, чтобы не потерять сознание.

То, что нашли копы в квартире известного историка, шокировало всех. Там правоохранители обнаружили тело убитой аспирантки и ее отрезанную голову, а в рюкзаке - травматический пистолет.

В то же время в соцсетях проводят аналогию между Соколовым и боевиком Игорем Гиркиным (Стрелковым).

"Историк Соколов - один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Убил и расчленил студентку. Реконструктор Гиркин - военный преступник. Виновен в смерти тысяч украинцев. Скажите, а есть ряженые русские патриоты не маньяки-убийцы?", - пишет в Твиттер некто под ником Вал Мишель.

"Реконструкция, видимо, привлекает специфический тип человека, недополучающего чего-то в жизни. Гиркин вон тоже реконструктор", - высказался Константин Еггерт.

"Самые е*анутые длб - реконструкторы Одесса, 2 мая – доказало2", - высказался пользователь Сети.

"Бляяя, какая же криповая первая фотка. Девушка, которая идет с ним за руку, наверное, в ахуе, глядя на нее", - обратил внимание другой пользователь Сети.

"У нас главный реконструктор, это Путин. Страшно подумать сколько отпиленных конечностей в подземельях Кремля!", - высказался некто под ником ПР.

"Но было бы намного лучше, если Соколова нашли с кистями Гиркина. Почему они друг друга не шпилят?", - вопрошает некто под ником Кохе.

"Какие-то мелкие образы Вы выбираете, в масштабах РФ этом смысле более интересен Сергей Шойгу - с его картонными рейхстагами и научными разработками влияния на человеческий мозг", - вставила свои пять копеек некая Кристина Валерьевна.

"Может это у него профзаболевание? Соколов, Гиркин- какие-то ебанутые реконструкторы", - обратила внимание некая

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Инцидент произошел поздно вечером, когда молодые люди выходил из паба. Грабители попытались вырвать рюкзак из рук девушки, при этом ударили ее битой по голове. Лука вступился за украинку, за что сначала получил удар прикладом, а затем – пулю в голову. Парень скончался в больнице во время проведения операции.