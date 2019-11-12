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Выл и бился головой о стену: появилось видео суда над питерским историком-расчленителем

12 ноября 2019, 08:06

Российские силовики рассказали новые подробности убийства питерской студентки Анастасии Ещенко.

Олег Соколов
Олег Соколов является большим поклонником Наполеона / Фото: Новая газета

В понедельник, 11 ноября, суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения доценту, 63-летнему историку Олегу Соколову, который жестоко убил и расчленил свою любовницу - 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. По решению суда Соколов будет находиться под стражей до 8 января 2020 года. Сразу после избрания меры пресечения руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило его из вуза.

Во время суда Соколов впал в истерику и вел себя неадекватно. Он плакал, стонал, издавал животные звуки, похожие на собачий вой, а также бился головой о стену. В Сети появилось видео с суда над доцентом-расчленителем Олегом Соколовым. 

Российские СМИ пишут, что доцент пытается "скосить под дурачка". Если убийцу признают неадекватным, то 15 лет колонии строгого режима могут быть заменены принудительным лечением в психбольнице. 

Олег Сколов на суде
Олег Сколов на суде / Фото: ТАСС

63-летний Олег Соколов признался в содеянном. По его словам, в день убийства во время романтического ужина у них с Анастасией якобы произошел конфликт. По его словам, Ещенко "взбесилась" при упоминании его детей от бывшей супруги - двух несовершеннолетних дочек.

"Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки", - сказал Соколов. 

Также он заявил, что Ещенко якобы напала на него с ножом. Убийство и последующее расчленение Соколов назвал "чудовищным несчастьем". В Сети появилось видео исповеди-признания Олега Соколова в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.

Сторона защита намерена ходатайствовать о проведении медико-психиатрической экспертизы. При этом признание Соколова невменяемым с последующим лечением в психбольнице в планы адвокатов якобы не входит. Ранее адвокат Соколова заявил, что версия защиты пока построена на том, что "Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло. Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения". 

Новые подробности: выстелил четыре раза из стилизованного кавалерийского пистолета ХІХ века

Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий. Следственный комитет РФ обнародовал новые подробности трагедии. В частности, стало известно, что Соколов выстрелил в свою аспирантку четыре раза. Орудием убийства послужил обрез советской винтовки малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованный доцентом под кавалерийский пистолет ХІХ века.

Обрез, из которого Соколов убил Ещенко
Обрез, из которого Соколов убил Ещенко / Фото: Фонтанка

Объяснить наличие такого оружия в квартире Соколова достаточно просто, так с 2000 года он работал доцентом кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и является большим поклонником Наполеона. Студенты называли Соколова "сир" - на средневековый европейский манер.

Анастасия Ещенко
Анастасия Ещенко / Фото: radiokp.ru

Ещенко вместе с Соколовым принимала участие в реконструкциях, а его квартира буквально завалена разными историческими вещами: медалями, флагами, картинами, военными фигурками. Также в квартире Соколова установлены ростовые доспехи, бюст Наполеона и копия его мундира.

Напомним, ранее  в Сети появились фото Анастасии Ещенко, которую жестоко убил 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, а также видео с камер наблюдения, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Россия убийство Санкт-Петербург новости России Олег Соколов Анастасия Ещенко
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