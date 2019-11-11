"Превратилась в чудовище": историка, который отпилил руки и голову своей аспирантке, закрыли в СИЗО

Соколова отправили на два месяца в СИЗО / скриншот

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в чудовищном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него была интимная связь.

При этом на суде историк-реконструктор уточнил, что любил Ещенко, но они оба потеряли контроль во время ссоры, и девушка напала на него с ножом.

"Мы друг друга любили очень сильно. Были вместе пять лет", - сказал Соколов.

При этом большой поклонник Наполеона, Соколов добавил, что представил Ещенко своим друзьям как невесту, так как они планировали пожениться.

"Эта девушка, она казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище. Она ревновала к детям от другого брака, от нее было много агрессии", - отметил на суде Соколов.

Также доцент-убийца рассказал, что не понимает, как все произошло.

"Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом", - высказался Соколов.

Также на суде Соколов раскаялся в содеянном.

В то же время останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко обнаружил случайный прохожий в реке Екатерингофка, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу.

Их нашли на расстоянии не менее 3,5 километра от Фонтанного моста через Мойку, рядом с которым упал в воду подозреваемый в убийстве преподаватель Ещенко, доцент Олег Соколов. В СК предположили, что останки унесло течением, передает российский Интерфакс.

Отметим, в соцсетях пиушт, что адвокат Соколова рассказал, что убийство доцент совершил под эффектом, под ним же отпиливал руки пилой, под ним же складывал в пакет и под тем же длящимся аффектом нёс части убитого человека к реке, чтобы утопить.

Читайте также"Гиркин тоже е*нутый реконструктор": всплыли жуткие детали об историке, который отсек голову аспиранткеНапомним, ранее сообщалось, молва о чудовищном убийстве 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко ее любовником – 63-летним историком-реконструктором Олегом Соколовым, дошла до хозяина Кремля Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин в курсе и считает это убийство "чудовищным актом безумия".

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, причины преступления будут установлены в ходе следствия... Потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия", — сказал пресс-секретарь президента.