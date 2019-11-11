"Искренне любит плешивого": убийство аспирантки известным историком прокомментировал Путин

Путин прокомментировал убийство аспирантки известным историком Соколовым / фото из соцсетей

Молва о чудовищном убийстве 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко ее любовником – 63-летним историком-реконструктором Олегом Соколовым, дошла до хозяина Кремля Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин в курсе и считает это убийство "чудовищным актом безумия".

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, причины преступления будут установлены в ходе следствия... Потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия", — сказал пресс-секретарь президента.

По предварительной версии следствия, доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

11 ноября, в понедельник, суд изберет меру пресечения доценту. При этом стало известно, что защита Соколова будет просить суд отпустить его под домашний арест.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей аспирантки, доставили в суд. Совсем скоро ему изберут меру пресечения pic.twitter.com/BKtMMJWlsi — LIFE.ru (@lifenews_ru) 11 листопада 2019 р.

Также стало известно, что Олег Соколов организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

Также в соцсетях пишут, что Соколов был приверженцем Путина.

"Искренне любит плешивого. Чем не смягчающее обстоятельство?", - высказался некий Алекс.

Добавим, что Соколов ранее оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.

По информации, Соколов хотел покончить жизнь самоубийством на глазах у туристов, для чего подготовил костюм Наполеона, которому он посвятил серию монографий.

Отметим, о запланированном суициде доцент рассказал копам. По его словам, он хотел покончить с собой после того, как избавится от частей тела своей жертвы, пишут росСМИ.

Добавим, что Соколова схватили утром в субботу, 9 ноября. 63-летний историк-реконструктор привлек внимание копов после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой любовницы. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Соколов признался, что у него с аспиранткой произошла ссора, поэтому он ее убил. Придя в себя, решил расчленить тело и избавиться от него. При это Соколов уточнил, что во время расчленения много пил, чтобы не потерять сознание.

То, что нашли копы в квартире известного историка, шокировало всех. Там правоохранители обнаружили тело убитой аспирантки и ее отрезанную голову, а в рюкзаке - травматический пистолет.

Читайте такжеДоцент убил аспирантку и отрезал ей голову и руки: подробности чудовищного убийства в РоссииНапомним, ранее в Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как преподаватель истории из Санкт-Петербурга Олег Соколов, руками которого была убита Анастасия Ещенко, избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Видео опубликовал канал 78 в Telegram. Видно, что Соколов выбрасывал части тела девушки в реку Мойку в несколько заходов.

"Доцент СПбГУ Соколов выкидывает пакеты в Мойку в несколько заходов. После он стоит и смотрит в реку и, убедившись, что всё под водой, уходит", – говорится комментарии к видео.