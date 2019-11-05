В Прилуках прощаются с погибшим при таинственных обстоятельствах подростком

В Прилуках прощаются с погибшим Денисом Чаленко / ТСН

В городе Прилуки Черниговской области прощаются с погибшим при загадочных обстоятельствах 14-летним Денисом Чаленко.

С подростком простились в местном храме, куда пришли сотни людей – родные, близкие, друзья и местные жители провели мальчика в последний путь, передает ТСН.

На церемонии прощания также присутствовали мэр города, глава области и новый руководитель местной полиции. Представители власти заверили отца парня, что дело находится на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, когда тело Дениса вынесли из храма, толпа потребовала разговора с главой полиции, и встретила его с криками "Позор!". Местные жители считают, что расследование дела затягивается.

В свою очередь, глава полиции заявил, что следственные действия по делу продолжаются – правоохранители проводят поквартирный обход и определяют необходимые экспертизы.

Напомним, тело Дениса Чаленко нашли на железнодорожных путях, однако травмы, обнаруженные на теле, оказались не характерными для этого инцидента. Его гибель окутана загадочными обстоятельствами - родители подростка уверены, что Дениса жестоко убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

Вину за смерть подростка пытаются "повесить" на машиниста поезда - он, в свою очередь заявляет, что мальчик лежал уже мертвый, а правоохранители якобы настаивали, чтобы он дал другие показания.