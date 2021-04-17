Киев высылает дипломата РФ после провокации с украинским консулом в Питере

Из Украины высылают российского дипломата / ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на высылку из России задержанного в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, которого ФСБ обвинила в шпионаже.

В МИД Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве, говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Российский дипломат должен покинуть Украину в течение 72 часов, подчеркнули в МИД Украины.

Ранее ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.

Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.

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Задержание в РФ консула Украины Сосонюка: