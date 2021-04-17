Киев высылает дипломата РФ после провокации с украинским консулом в Питере

Российский дипломат должен покинуть Украину в течение 72 часов.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на высылку из России задержанного в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, которого ФСБ обвинила в шпионаже.
В МИД Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве, говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Российский дипломат должен покинуть Украину в течение 72 часов, подчеркнули в МИД Украины.
Ранее ФСБ провела очную ставку, во время которой оставшийся за кадром неназванный мужчина, представившийся продавцом с местного рынка Юнона, сообщил о том, что Сосонюк якобы хотел купить у него базы данных граждан РФ.
Судя по всему, показания анонимного российского торговца стали основанием для обвинения украинского дипломата.
Читайте такжеРФ высылает задержанного консула Украины, появилась жесткая реакция МИД
Задержание в РФ консула Украины Сосонюка:
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.