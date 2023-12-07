В России хотят делать генералами оккупантов, вернувшихся с войны в Украине - разведка Британии

С 1 декабря 2023 года в Российской академии Генерального штаба начался новый набор российских офицеров.

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В России хотят сделать оккупантов генералами / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Разведка Минобороны Британии российской армии появилось значительное количество офицеров, которые получили боевой опыт на войне с Украиной. Из них будут готовить будущих генералов.

Пресс-служба разведки в Twitter сообщила, что с 1 декабря 2023 года в Российской академии Генерального штаба начался новый набор российских офицеров. В Минобороны России заявили, что более 60% из них имеют боевой опыт. Скорее всего, речь идет об опыте войны в Украине.

По данным британской разведки, люди, обучающиеся в Академии, обычно имеют ранг между майором и генерал-майором (что эквивалентно генералу с одной звездой в системе НАТО) и выделяются как имеющие потенциал для высшего командования.

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Хотя значительная часть некоторых специалистов, таких как пилоты, была задействована в операциях в Сирии, Война в Украине означает, что боевой опыт теперь более распространен среди российских офицеров среднего звена.

"В ближайшие годы это поколение, вероятно, повлияет на будущее направление российской армии и на то, будут ли она применять уроки, сделанные с войны в Украине", - говорят в Минобороны Британии.

Напомним, что оккупанты РФ открыли два направления для штурма Авдеевки. Российские захватчики последние две недели проводят штурмы конкретно по этим направлениям, сказал глава местной военной администрации Авдеевки.

Оккупанты давят на Левобережье Херсонщины. Российские войска пытаются атаковать позиции наших военных на левом берегу Херсонщины. Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции.

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