"Пехота - это мобилизация": полковник ответил, нужна ли мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине должна продолжаться, несмотря на информацию о немотивированности мобилизованных.

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Полковник запаса рассказал о необходимости мобилизации / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На фронте важны техника и различные средства вооруженной борьбы, но ключевым фактором остается пехота. Она является не только незаменимой военной силой, но и нуждается в поддержке и мобилизации, поскольку бойцы не могут постоянно находиться на передовой. Об этом сообщил экс-командующий Аэромобильных (Десантно-штурмовых) войск Украины и полковник запаса ВСУ Иван Якубец в эфире "Эспрессо".

"Пехоту можно заменить только пехотой. Это война и какая бы ни была хорошая артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они помогают пехоте - это главный фактор. А пехота - это мобилизация, потому что люди выходят из строя: болеют, есть раненые, погибшие и нужно восстанавливать", - сказал полковник.

По словам Якубца, мобилизация важна для поддержки военной деятельности в условиях войны. Он подчеркнул, что пехота является главной силой в ведении боевых операций, а средства борьбы и техника только помогают ей.

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Участники боевых действий нуждаются в отдыхе, а также в восстановлении. По мнению эксперта, мобилизация в условиях войны - это не только обучение и подготовка, но и работа с мотивацией и поддержка бойцов на фронте.

"Что значит немотивированные, что значит он не хочет или он не умеет? Не умеет значит научим, а не хочет - заставим, это же война, как кто - то там будет немотивирован", - добавил Якубец.

По его словам, важно обеспечить соответствующее обучение и мотивацию для мобилизованных лиц, поскольку война требует мобилизации и готовности каждого, кто участвует в военных действиях.

Мобилизация в Украине

Напомним, Украина планирует внести изменения в порядок мобилизации из-за законопроекта, который внесут в Верховную Раду. Это будет сделано после согласования с Генеральным штабом.

Также в Верховной Раде Украины представили детали возможных изменений в системе мобилизации. Планируется установить отсрочку от призыва для студентов, педагогов, лиц определенного возрастного состава, срочников и родственников инвалидов.

Как ранее сообщал Главред, генерал Виктор Муженко осветил потребность в осторожном подборе кандидатов для различных военных подразделений в Украине. Он подчеркнул важность учета физического состояния и возрастных параметров при формировании этих частей, в частности в связи с текущей ситуацией по мобилизации.

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