УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцам вернут деньги за ремонт разрушенного в ходе войны жилья: Рада приняла закон

Дмитрий Видоменко
5 октября 2023, 20:47 обновлено 5 октября, 20:47
В Украине будут компенсировать расходы на ремонты, которые собственники разрушенного войной жилья уже провели за свой счет
Компенсация,жилье
"За" закон о компенсации проголосовали 310 нардепов / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине людям будут компенсировать расходы на ремонты, которые они ‒как собственники разрушенного войной жилья ‒ уже провели за свой счет. Соответствующие правила прописаны в законопроекте № 10063.

"За" проголосовали 310 нардепов. Как сообщили в Мининфраструктуры, новые выплаты включат в программу "єВідновлення".

Потому и механизм их получения украинцами будет таким же:

видео дня
  • сначала человек подает заявление на получение компенсации через "Дію";
  • потом заявление рассматривает экспертная комиссия и определяет размер выплаты.

При этом есть ряд важных нюансов, отметили в Мининфраструктуре. В частности, получателям не потребуется предоставлять чеки, расписки, фото- и видеофиксацию или другие доказательства того, что они провели ремонт.

"При желании они (доказательства – Главред) могут быть дополнительно предоставлены комиссии, но не являются обязательными или определяющими в принятии решения о компенсации", – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам чиновников, во время определения размера компенсации комиссии будут ориентируются на акты первичного осмотра поврежденного жилья, которые производятся после повреждения в результате войны. Также будет учитываться утвержденный Кабмином чек-лист стоимости стройматериалов и работ.

Денежная помощь украинцам

Напомним, что украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи. На такую компенсацию имеют право люди, получившие ранения при исполнении своих служебных обязанностей.

В Украине продолжается программа поддержки от ООН. 6600 гривен помощи могут получить переселенцы. Деньги также дадут тем, кто уже вернулся домой после вынужденного отъезда из-за войны.

Украинцы могут воспользоваться возможностью получить помощь в размере 40 тысяч гривен от Датского совета по делам беженцев. На крупную сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
компенсации война России и Украины
Реклама

Главное за день

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны

20:11 Украина
Германия пообещала Украине больше Patriot

Германия пообещала Украине больше Patriot

19:39 Украина
Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:29 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:21

Шопинг за $1 миллион: пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую

21:19

Весь график красный: Украину накрыла сильная и затяжная магнитная буря

21:03

Пышное цветение гарантировано: чем подкормить орхидеи для лучшего роста

21:03

Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ

20:47

Украинцам вернут деньги за ремонт разрушенного в ходе войны жилья: Рада приняла закон

Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по ГрозеЧем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе
20:32

Favbet поддержал создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

20:13

Какой сегодня праздник 6 октября: кого нужно поздравить в этот день

20:11

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваныФото

19:43

Мобилизация: адвокат оценил, смогут ли в Украине вручать электронные повестки

Реклама
19:39

Германия пообещала Украине больше Patriot

19:29

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:18

Надя Дорофеева призналась, почему не может иметь детей от Миши Кацурина

19:10

Россияне резко активизировались, под Марьинкой идут жестокие бои - Силы обороны

19:10

У РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крымумнение

19:01

Что нельзя делать 6 октября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:43

Новый фильм от Netflix вводит людей в состояние стресса: на что жалуются зрители

18:37

Выгодно ли сейчас ставить газовую установку на авто: комментарий эксперта

18:30

Создадут специальный закон: в Раде сообщили условие проведения выборов в Украине

17:56

Потап показал любовь с NK после ее "одинокого" концерта

17:55

Урежут ли республиканцы помощь Украине в случае победы: эксперт ответил, чего ждать от Трампа

Реклама
17:45

Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму

17:43

"Бомбы падают": звезда "Секретных материалов" призвала помочь украинским детям

17:42

Околооборонные фирмы хотят незаконно вывести из бюджета 6 млрд грн – эксперт

17:30

Как что-то изменить в своей жизни за 18 минут: совет психолога Натальи Холоденко

17:20

РФ собралась воевать до 2025 года: эксперт объяснил, на что рассчитывает агрессор

17:15

99% людей не справляются за 9 секунд: удивительная оптическая иллюзия с пандой

16:51

По 3,6 тысячи грн для украинцев: как оформить помощь

16:41

Россия "оттягивает" корабли от Крыма: появилась реакция ВМСУ

16:40

Оружия может не быть: у Зеленского ответили на заявление президента Словакии

16:17

Кондратюк забирает львиную долю солдатской зарплаты Козловского - продюсер

16:07

Единственный рабочий способ: Клопотенко рассказал, как не плакать из-за лука

15:58

Все в крови почти 50-ти погибших: россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине

15:50

Шойгу заявил, что РФ набрала 38 тысяч "добровольных" оккупантов для войны в Украине

15:49

РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

15:47

Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени: Маломуж назвал решающий фактор

15:39

СБУ в Курской области влупила дронами: на военных объектах "блэкаут" - СМИ

15:36

Эта оптическая иллюзия покажет, насколько вы застенчивыВидео

15:06

"Как королева Елизавета II": "ужасно красивая мисс ДНР" похвасталась своим эгоизмом

14:59

Эксперт раскрыл пессимистичный сценарий для Украины, если Трамп выиграет выборы

14:58

64-летнего Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане

Реклама
14:48

Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

14:32

Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

14:29

Затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака: кому повезет

14:08

Мадонна на подробном сэлфи показала свои морщинки вблизи

13:46

Военная помощь Украине от Словакии: эксперт раскрыл планы возможного премьера Фицо

13:36

Выползут сами: как очистить грибы от червей

13:29

Астролог назвала самый удачный день для знаков зодиака: о чем нужно знать

13:20

Что нельзя добавлять в пиццу: продукты, которые испортят блюдо

13:09

"Поддержка будет 100%": Зеленский рассказал детали об обещании Байдена

12:56

"Более тысячи танков": ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять