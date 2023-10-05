Украинцам вернут деньги за ремонт разрушенного в ходе войны жилья: Рада приняла закон

В Украине будут компенсировать расходы на ремонты, которые собственники разрушенного войной жилья уже провели за свой счет

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"За" закон о компенсации проголосовали 310 нардепов / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине людям будут компенсировать расходы на ремонты, которые они ‒как собственники разрушенного войной жилья ‒ уже провели за свой счет. Соответствующие правила прописаны в законопроекте № 10063.

"За" проголосовали 310 нардепов. Как сообщили в Мининфраструктуры, новые выплаты включат в программу "єВідновлення".

Потому и механизм их получения украинцами будет таким же:

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сначала человек подает заявление на получение компенсации через "Дію";

потом заявление рассматривает экспертная комиссия и определяет размер выплаты.

При этом есть ряд важных нюансов, отметили в Мининфраструктуре. В частности, получателям не потребуется предоставлять чеки, расписки, фото- и видеофиксацию или другие доказательства того, что они провели ремонт.

"При желании они (доказательства – Главред) могут быть дополнительно предоставлены комиссии, но не являются обязательными или определяющими в принятии решения о компенсации", – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам чиновников, во время определения размера компенсации комиссии будут ориентируются на акты первичного осмотра поврежденного жилья, которые производятся после повреждения в результате войны. Также будет учитываться утвержденный Кабмином чек-лист стоимости стройматериалов и работ.

Денежная помощь украинцам

Напомним, что украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи. На такую компенсацию имеют право люди, получившие ранения при исполнении своих служебных обязанностей.

В Украине продолжается программа поддержки от ООН. 6600 гривен помощи могут получить переселенцы. Деньги также дадут тем, кто уже вернулся домой после вынужденного отъезда из-за войны.

Украинцы могут воспользоваться возможностью получить помощь в размере 40 тысяч гривен от Датского совета по делам беженцев. На крупную сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП.

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