'Мясорубка работает на полную мощность': Барабаш о ситуации вблизи Авдеевки

Россияне ведут непрерывные атаки в Авдеевке, но город держится. Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону в городе. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в Facebook.
"Россияне пытаются продавить нашу оборону. Цена - бесчисленное количество жареных макак из оркостана. Авдеевская мясорубка работает на полную мощность", - сказал Барабаш.
По его словам, цена атак – бесчисленное количество мертвых россиян. Город находится под непрерывным вражеским обстрелом, но благодаря отважным воинам и поддержке местного населения он продолжает держаться.
"Город держится. Благодаря нашим отважным воинам. И усилием всех, кто поддерживает силы сопротивления и местное население. К сожалению, непрерывные вражеские атаки ежедневно забирают жизнь и здоровье наших людей", - добавил начальник Авдеевской МВА.
Барабаш также сообщил, что эвакуация из Авдеевки продолжается, но есть граждане, которые принципиально отказываются выезжать. Несмотря на постоянные обстрелы, горожане решили остаться в Авдеевке.
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, успехи российских оккупационных сил на Авдеевском направлении могут привести к решению Генштаба ВСУ вывести войска из города. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого вывод может произойти уже в ближайшие дни.
Также руководитель Авдеевской МВА, Виталий Барабаш, сообщил о смене тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.
Как сообщал Главред, Россия активизирует свои действия в позиционной войне в Украине, возможно захватив несколько небольших населенных пунктов. По оценке полковника Тармо Кундла, это не позволит им получить стратегическое преимущество и падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.
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