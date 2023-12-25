Дрон атаковал позиции оккупантов в Бердянске: в городе прогремел сильный взрыв

Часть российских пропагандистов попыталась оправдать взрывы в городе якобы "учениями", но другая часть пожаловалась, что Бердянск атакуют дроны.

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В Бердянске прогремел взрыв/ коллаж: Главред, фото: скрин, 22 отдельная механизированная бригада, pixabay.com

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром в понедельник, 25 декабря, прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, позиции российских захватчиков в городе атаковал дрон.

Противовоздушная оборона оккупантов пыталась сбить дрон, но захватчикам это не удалось. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, беспилотник, вероятно, успешно добрался до цели.

Андрющенко намекнул, что взрыв был в центре Бердянска.

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"Более получаса в Бердянске праздничный салют вражеской ПВО. Которая пытается сбить БПЛА-щедривки. Предварительно, не очень удачно. Особенно в центре", – говорится в сообщении.

Также местные жители сообщали в сети, что в городе пыталась работать ПВО российских оккупантов.

Стоит отметить, что часть российских пропагандистов попыталась оправдать взрывы во временно оккупированном городе якобы "учениями", но другая часть пожаловалась, что Бердянск атакуют дроны и что российская ПВО якобы "успешно" сбивает цели.

Напомним, 17 декабря сообщалось, что в РФ дроны атаковали военный аэродром. Под удар беспилотников попал военный аэродром в Морозовске Ростовской области.

Также ранее сообщалось, что БПЛА попали в цель на территории России. Многие дроны-камикадзе, которые атаковали российские области 22 декабря, попали в цель, сообщили в военной разведке Украины.

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