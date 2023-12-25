Привет новому "другу Путина": Испания отправит танки Leopard к границе Украины – СМИ

Мадрид намерен перебросить к границе Украины 600 военных, танки Leopard и вертолеты в рамках мероприятий Североатлантического альянса, пишут журналисты.

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Испания отправит в Словакию танки и вертолеты - ABC / Коллаж: Главред, фото: Википедия, GoogleMaps

Испания собирается отправить группу военных с техникой в Словакию. Мадрид принял такое решение в ситуации необходимости сдерживать страну-агрессора Россию.

Как сообщает ABC, Испания уже в 2024 году разместит своих военных в Словакии. Мадрид отправит 600 солдат, которые в рамках миссии НАТО должны усилить границы коллективного блока безопасности Запада.

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Также журналистам стало известно, что Испания перебросит в Словакию танки Leopard и вертолеты.

Угроза нападения России на НАТО

Президент США Джо Байден ранее заявил, что если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО. Американский президент призвал Конгресс не медлить с голосованием о продлении финансирований военной помощи Киеву и допустил прямой военный конфликт Штатов и России.

ФРГ перебросит войска к границам России – в частности, Германия и Литва подписали соглашение, согласно которому Берлин отправит в страну 5 тысяч своих войск для защиты восточных границ НАТО от потенциальной российской агрессии. Войска будут постепенно перебрасываться до 2027 года.

США перебросят свои войска к границам с Россией, написали журналисты Bild. Журналисты акцентировали внимание на том, что три страны Северной Европы – Финляндия, Дания и Швеция – заключили со Штатами новый военный пакт, чтобы защититься от возможной военной агрессии Москвы. Также они решили перестраховаться на случай прихода на пост президента США Дональда Трампа.

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