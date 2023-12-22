ВСУ возьмут под мощный огневой контроль главную артерию оккупантов - Гуменюк

Украинские военные могут взять под мощный огневой контроль трассу М17 через Армянск. По этой трассе российские оккупанты поставляют на фронт живую силу и технику. Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Живую силу и технику оккупанты перебрасывают с Крымского полуострова. Это направление также используется оккупантами для гуманитарного обеспечения полуострова, там сосредоточен поток гражданского транспорта россиян.
"Единственная трасса, которая позволяет полноценно использовать себя для пополнения ресурсов - это М17 через Армянск, потому что все остальные содержат в себе мосты и неполноценно функционируют. А М17, враг чувствует, что очень скоро может оказаться под очень мощным огневым контролем Сил обороны. Уже и сейчас они (россияне – ред.) не чувствуют себя там спокойно", - говорит Гуменюк.
Она также акцентировала на том, что в Керчи и на Керченском мосту продолжается боевая работа, которую пока не могут разглашать.
Бои на южном фронте
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне засыпают бомбами и готовят резервы. Войска РФ перебрасывают дополнительные подразделения из Запорожской области и формируют резервы.
Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины. Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.
Капитан первого ранга Евгений Лупаков сделал прогноз по левобережью Херсонщины. Существуют три фактора, которые мешают ВСУ прорвать оборону оккупантов РФ на левобережье Херсонщины и пойти в перед, сказал Евгений Лупаков.
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