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ВСУ возьмут под мощный огневой контроль главную артерию оккупантов - Гуменюк

Ангелина Подвысоцкая
22 декабря 2023, 18:54
Украинские военные могут взять под контроль трассу через Армянск, которой оккупанты перебрасывают на фронт личный состав и технику.
ВСУ
ВСУ могут взять пыд огневой контроль трассу через Армянск / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские военные могут взять под мощный огневой контроль трассу М17 через Армянск. По этой трассе российские оккупанты поставляют на фронт живую силу и технику. Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Живую силу и технику оккупанты перебрасывают с Крымского полуострова. Это направление также используется оккупантами для гуманитарного обеспечения полуострова, там сосредоточен поток гражданского транспорта россиян.

"Единственная трасса, которая позволяет полноценно использовать себя для пополнения ресурсов - это М17 через Армянск, потому что все остальные содержат в себе мосты и неполноценно функционируют. А М17, враг чувствует, что очень скоро может оказаться под очень мощным огневым контролем Сил обороны. Уже и сейчас они (россияне – ред.) не чувствуют себя там спокойно", - говорит Гуменюк.

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Она также акцентировала на том, что в Керчи и на Керченском мосту продолжается боевая работа, которую пока не могут разглашать.

Бои на южном фронте

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне засыпают бомбами и готовят резервы. Войска РФ перебрасывают дополнительные подразделения из Запорожской области и формируют резервы.

Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины. Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.

Капитан первого ранга Евгений Лупаков сделал прогноз по левобережью Херсонщины. Существуют три фактора, которые мешают ВСУ прорвать оборону оккупантов РФ на левобережье Херсонщины и пойти в перед, сказал Евгений Лупаков.

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война в Украине ВСУ Армянск вторжение России Наталья Гуменюк
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