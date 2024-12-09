Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала дату

Осадки в виде мокрого снега с дождем очень скоро накроют наше государство.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-mokryy-sneg-sinoptik-nazvala-datu-10621019.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - Украину накроет мокрый снег/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 10 декабря

Сколько градусов будут показывать столбики термометров

Погода в Украине в ближайшие дни будет формироваться под влиянием активного циклона, который сейчас развивается над Италией и затронет также нашу страну.

Во вторник, 10 декабря, в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем. О таких погодных условиях предупредила синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Также она отметила, что ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренный, временами порывистый.

"Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0-3 градусов тепла, в центральной части и в Донецкой области +2...+5 градусов, на юге Украины +6...+9, а в Крыму даже до +10...+15 градусов", - сообщила Диденко.

Погода в Украине 10 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 10 декабря

В столице Украины 10 декабря предполагается погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром.

Ночью и днем температура воздуха в Киеве будет примерно одинаковой и будет держаться на уровне около нуля.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину накроет снег, дожди и аномальное тепло - синоптик сказал, когда потеплеет до +14. В течение следующей недели в Украине ожидается нестабильная и необычно теплая для этого времени года погода.

Также ранее сообщалось, что будет похолодание, снег и дожди - стало известно, когда в Украине резко изменится погода. Синоптики предупреждают о том, что 9 декабря на дорогах будет очень скользко.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред