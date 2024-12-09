Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 10 декабря
- Сколько градусов будут показывать столбики термометров
Погода в Украине в ближайшие дни будет формироваться под влиянием активного циклона, который сейчас развивается над Италией и затронет также нашу страну.
Во вторник, 10 декабря, в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем. О таких погодных условиях предупредила синоптик Наталья Диденко.
Также она отметила, что ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренный, временами порывистый.
"Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0-3 градусов тепла, в центральной части и в Донецкой области +2...+5 градусов, на юге Украины +6...+9, а в Крыму даже до +10...+15 градусов", - сообщила Диденко.
Погода в Киеве 10 декабря
В столице Украины 10 декабря предполагается погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром.
Ночью и днем температура воздуха в Киеве будет примерно одинаковой и будет держаться на уровне около нуля.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Украину накроет снег, дожди и аномальное тепло - синоптик сказал, когда потеплеет до +14. В течение следующей недели в Украине ожидается нестабильная и необычно теплая для этого времени года погода.
Также ранее сообщалось, что будет похолодание, снег и дожди - стало известно, когда в Украине резко изменится погода. Синоптики предупреждают о том, что 9 декабря на дорогах будет очень скользко.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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