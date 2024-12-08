Украину накроет снег, дожди и аномальное тепло: синоптик сказал, когда потеплеет до +14

В течение следующей недели в Украине ожидается нестабильная и необычно теплая для этого времени года погода.

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Прогноз погоды в Украине на неделю с 9 по 15 декабря / Фото: pixabay.com

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Какой будет погода в Украине с 9 по 15 декабря

Когда в Украине будут дожди и мокрый снег

Погода в Украине в течение недели с 9 по 15 декабря ожидается неустойчивая с аномально высокими температурами. Активизация циклонов с юго-запада Европы и прохождение атмосферных фронтов повлечет влажную, временами ветреную, но очень теплую погоду по всей стране. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, на западе страны ночью прогнозируются умеренные осадки в виде дождя, в Карпатах и на Прикарпатье - сильный мокрый снег с дождем, местами метели. Днем дожди распространятся на южные и центральные области, в Одесской области ожидаются сильные дожди с грозами. На севере и востоке сохранится сухая погода.

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Ветер восточный, 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы до 15 - 20 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3 - 8 м/с.Температура ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, на юге и в Крыму - ночью +5...+10 °С, днем +8...+13 °С.

Погода в Украине 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, на всей территории Украины ожидается неустойчивая и влажная погода. На западе и севере ожидается мокрый снег, на остальной территории - дождь и морось, на юге днем возможны сильные дожди и грозы. В отдельных регионах страны возможны туманы, видимость 200 - 500 метров.

Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с, на Правобережье переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем +1...+6 °С; в южной части и в Крыму ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С, в Карпатах около 0 °С.

Погода в Украине 11 декабря

В среду, 11 декабря, ожидается преимущественно влажная погода. Дожди с мокрым снегом пройдут в большинстве регионов, кроме запада, где будет преобладать сухая погода. Кое-где по стране возможны туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, в южной части и в Крыму в течение суток +7...+12 °С, в Карпатах -2...-7 °С.

Погода в Украине 12декабря

В четверг, 12 декабря, ночью в большинстве областей Украины ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем осадки сохранятся только на востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей возможна гололедица. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1...+4 °С, на крайнем юге местами до +5...+7 °С.

Погода в Украине 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, прогнозируется преимущественно сухая погода с переменной облачностью. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время 0...-5 °С, в Карпатах -7...-12 °С; днем -3...+2 °С.

Погода в Украине 14 декабря

В субботу, 14 декабря, в Украине не ожидается осадков, только днем в Карпатах и на Закарпатье возможен мокрый снег и дождь, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, в восточной части и в Карпатах -5...-10 °С; днем -1...+4 °С, а на юге +5...+7 °С.

Погода в Украине 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, будет неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Ветер южный с переходом на западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, на юге и в Крыму +5...+10 °С.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, нынешняя новогодняя ночь в Украине будет теплой и преимущественно влажной. В восточных регионах температура не опустится ниже -2°С, в центре возможен мокрый снег, а на западе ожидаются морозы и снег.

Также погода в Украине станет холоднее на следующей неделе. По словам синоптика Натальи Диденко, существенное похолодание ожидается 13-14 декабря.

Кроме этого, зима 2024-2025 в Украине будет умеренно теплой, с преимущественно комфортными температурными условиями в течение большинства дней. Как отмечает метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы будет январь.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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