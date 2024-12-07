Когда в Украину придет сильное похолодание: синоптик назвала даты

Комфортные температуры воздуха продержатся еще недолго, уже скоро столбики термометров резко опустятся вниз.

https://glavred.info/synoptic/kogda-v-ukrainu-pridet-silnoe-poholodanie-sinoptik-nazvala-daty-10620563.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - когда в Украину придет сильное похолодание/ unsplash.com

Вы узнаете:

Когда в Украине ощутимо похолодает

Какой будет погода в воскресенье, 8 декабря

Погода в Украине скоро станет ощутимо холоднее. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что к существенному похолоданию стоит быть готовыми через неделю.

видео дня

"Ощутимое похолодание придет с 13-14 декабря", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, погода в Украине будет облачной, ветреной, но не холодной.

"Температура воздуха в течение дня 8-го декабря составит +1...+5 градусов, в южной части +4...+9, в Крыму до +10...+15 градусов", - отметила Диденко.

Из-за деятельности атмосферного фронта дожди пройдут преимущественно в западной части Украины. Также небольшие осадки возможны в северных регионах (кроме Сумской области) и в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории нашего государства будет без существенных осадков.

Синоптик также предупредила, что юго-восточный ветер будет порывистым, иногда сильным.

Погода в Украине 8 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Украине 8 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 8 декабря

В Киеве в воскресенье дождь вероятен ночью и утром, днем осадки прекратятся

Ветер юго-восточного направления предполагается порывистым, некомфортным. Днем 8 декабря в столице ожидается до +3 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что мокрый снег накроет Украину - стало известно, в каких областях будут сильные осадки. В части регионов будут осадки в виде мокрого снега, часто с переходом в дождь.

Также сообщалось, что в нашем государстве будут сильный ветер, дожди и снег - в Украине ухудшается погода. Синоптики предупреждают о том, что ожидается гололед и гололедица.

Напомним, стал известен прогноз погоды на Новый год 2025 - синоптик сказал, ждать ли снега и мороза. В последние годы погода в новогоднюю ночь обычно теплая и дождливая. Стало известно, к чему готовиться в последний день 2024-го.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред