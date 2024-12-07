Когда в Украину придет сильное похолодание: синоптик назвала даты

Вы узнаете:
- Когда в Украине ощутимо похолодает
- Какой будет погода в воскресенье, 8 декабря
Погода в Украине скоро станет ощутимо холоднее. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что к существенному похолоданию стоит быть готовыми через неделю.
"Ощутимое похолодание придет с 13-14 декабря", - рассказала синоптик.
Погода в Украине 8 декабря
В воскресенье, 8 декабря, погода в Украине будет облачной, ветреной, но не холодной.
"Температура воздуха в течение дня 8-го декабря составит +1...+5 градусов, в южной части +4...+9, в Крыму до +10...+15 градусов", - отметила Диденко.
Из-за деятельности атмосферного фронта дожди пройдут преимущественно в западной части Украины. Также небольшие осадки возможны в северных регионах (кроме Сумской области) и в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории нашего государства будет без существенных осадков.
Синоптик также предупредила, что юго-восточный ветер будет порывистым, иногда сильным.
Погода в Киеве 8 декабря
В Киеве в воскресенье дождь вероятен ночью и утром, днем осадки прекратятся
Ветер юго-восточного направления предполагается порывистым, некомфортным. Днем 8 декабря в столице ожидается до +3 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что мокрый снег накроет Украину - стало известно, в каких областях будут сильные осадки. В части регионов будут осадки в виде мокрого снега, часто с переходом в дождь.
Также сообщалось, что в нашем государстве будут сильный ветер, дожди и снег - в Украине ухудшается погода. Синоптики предупреждают о том, что ожидается гололед и гололедица.
Напомним, стал известен прогноз погоды на Новый год 2025 - синоптик сказал, ждать ли снега и мороза. В последние годы погода в новогоднюю ночь обычно теплая и дождливая. Стало известно, к чему готовиться в последний день 2024-го.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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