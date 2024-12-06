Мокрый снег накроет Украину: в каких областях будут сильные осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 7-8 декабря
- В каких областях будут сильные осадки
Погода в Украине в выходные, 7 и 8 декабря, будет неустойчивой и влажной, с осадками и пронизывающим ветром.
На погодные условия в ближайшие дни будет влиять юго-западная периферия антициклона, а также теплый фронт с юга. Из-за устойчивых юго-восточных ветров ожидается существенное повышение температуры воздуха по всей Украине. При этом максимальные показатели температуры будут в южных областях и в Крыму. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Также он предупредил, что на фоне потепления ожидаются дожди с мокрым снегом, туманы и преимущественно облачное небо.
Погода в Украине 7 декабря
В западных областях
В западных областях ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в большинстве областей региона пройдут осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Кое-где туман, ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4. В Карпатах в течение суток 0...-5 градусов.
В северных областях
В северных регионах ожидаются умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4.
В центральных областях
В центральных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет мокрый снег с дождем, днем преимущественно небольшой дождь и морось. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +1...+6.
На юге Украины
В южной части страны пройдут дожди, лишь в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +7...+12.
В восточных областях
В восточных регионах ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -2...+3.
Погода в Украине 8 декабря
В западных областях
В западной части страны в течение суток будет наблюдаться дождь, в Карпатах и на Прикарпатье с мокрым снегом. Кое-где туман, гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +1...+6. В Карпатах в течение суток 0...-5 градусов.
В северных областях
В северных областях ночью и утром пройдут дожди с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1...+4 градуса.
В центральных областях
В центральных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +1...+6.
На юге Украины
В южной части страны ожидается погода без существенных осадков, лишь в Одесской области, а днем также местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +5...+10, во внутренних районах Крыма +12...+14 градусов.
В восточных областях
В восточной части осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, в дневные часы -2...+3.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Украину накроет мокрый снег и дождь - стало известно, когда будет потепление. В большинстве регионов будут идти мокрый снег и дождь, также ожидается мороз. Но совсем скоро Украину накроет потепление.
Также сообщалось, что Украину будет засыпать снегом - синоптики назвали дату возвращения осадков. Уже в ближайшее время после похолодания в Украину придет потепление.
Напомним, буря затягивается - стало известно, когда Украину "затрясет" из-за мощной магнитной бури. Мощность магнитной бури достигла почти 7-ми баллов, после чего пошла на спад.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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