Мокрый снег накроет Украину: в каких областях будут сильные осадки

В части регионов будут осадки в виде мокрого снега, часто с переходом в дождь.

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Погода в Украине в выходные - мокрый снег накроет Украину/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине в выходные, 7-8 декабря

В каких областях будут сильные осадки

Погода в Украине в выходные, 7 и 8 декабря, будет неустойчивой и влажной, с осадками и пронизывающим ветром.

На погодные условия в ближайшие дни будет влиять юго-западная периферия антициклона, а также теплый фронт с юга. Из-за устойчивых юго-восточных ветров ожидается существенное повышение температуры воздуха по всей Украине. При этом максимальные показатели температуры будут в южных областях и в Крыму. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он предупредил, что на фоне потепления ожидаются дожди с мокрым снегом, туманы и преимущественно облачное небо.

Погода в Украине 7 декабря

В западных областях

В западных областях ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в большинстве областей региона пройдут осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Кое-где туман, ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4. В Карпатах в течение суток 0...-5 градусов.

В северных областях

В северных регионах ожидаются умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4.

В центральных областях

В центральных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет мокрый снег с дождем, днем преимущественно небольшой дождь и морось. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +1...+6.

На юге Украины

В южной части страны пройдут дожди, лишь в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +7...+12.

В восточных областях

В восточных регионах ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -2...+3.

Погода в Украине 7 декабря/ meteoprog

Погода в Украине 8 декабря

В западных областях

В западной части страны в течение суток будет наблюдаться дождь, в Карпатах и на Прикарпатье с мокрым снегом. Кое-где туман, гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +1...+6. В Карпатах в течение суток 0...-5 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью и утром пройдут дожди с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1...+4 градуса.

В центральных областях

В центральных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +1...+6.

На юге Украины

В южной части страны ожидается погода без существенных осадков, лишь в Одесской области, а днем также местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +5...+10, во внутренних районах Крыма +12...+14 градусов.

В восточных областях

В восточной части осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, в дневные часы -2...+3.

Погода в Украине 8 декабря/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину накроет мокрый снег и дождь - стало известно, когда будет потепление. В большинстве регионов будут идти мокрый снег и дождь, также ожидается мороз. Но совсем скоро Украину накроет потепление.

Также сообщалось, что Украину будет засыпать снегом - синоптики назвали дату возвращения осадков. Уже в ближайшее время после похолодания в Украину придет потепление.

Напомним, буря затягивается - стало известно, когда Украину "затрясет" из-за мощной магнитной бури. Мощность магнитной бури достигла почти 7-ми баллов, после чего пошла на спад.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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