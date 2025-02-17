'Ключевое - кто быстрее подготовится': Чалый назвал год начала новой агрессии РФ

В перспективе Украина имеет шансы стать частью ЕС и получить гарантии безопасности, считает дипломат Валерий Чалый.

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Чалый предупредил об угрозе новой российской агрессии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Чалого:

Россия может использовать прекращение огня для восстановления сил

Аналитики прогнозируют новую агрессию РФ в 2029 году

Если Украина и Европа продемонстрируют силу и готовность к обороне, новой войны может не быть

Завершение активной фазы войны не будет означать долговременный мир, ведь Россия может использовать паузу для перевооружения. Некоторые аналитики прогнозируют новый виток войны в 2029 году, когда может завершиться президентство Трампа. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я бы не взялся оценивать сроки. Некоторые аналитики и разведки других стран называют 2029 год как возможную дату новой российской агрессии против европейских стран. Мол, тогда завершится и президентство Трампа, и ситуация в РФ может измениться", - отметил он.

По мнению Чалого, Трам либо пойдет на следующий срок, либо может поддержать преемника из своего окружения. Это может обеспечить постоянство политики США, но ситуация в РФ будет оставаться неопределенной.

"Поэтому 2029 год - это лишь гипотеза. На самом деле все зависит от того, получит ли Россия паузу, будет ли на нее снижено давление. Если Москва сможет технологически перевооружиться, то даже двух лет будет достаточно, чтобы восстановить силы для новых атак - как против Украины, так и против стран Европы. Это может быть война, в которой США отойдут на второй план, что уже случалось в истории", - подчеркнул он.

Чалый считает, что главным гарантом безопасности в мире остаются США. Если они уменьшат военное присутствие, это создаст угрозу для Европы, у которой нет стратегических бомбардировщиков и значительно меньший ядерный потенциал, чем у России.

"Ключевое в этой ситуации - кто быстрее подготовится. Парадокс в том, если Украина и Европа покажут силу и готовность к обороне, то войны может и не быть. Если бы такая подготовка была еще до 2022 года, вторжение могло бы не состояться или оно было бы значительно менее масштабным", - заявил эксперт.

По его словам, Украину ожидает длительный период борьбы за безопасность, что будет влиять на социально-экономическое развитие и зависимость от внешней помощи. Однако в перспективе она имеет все шансы стать частью ЕС и получить гарантии безопасности - либо в НАТО, либо в отдельном оборонном союзе с Великобританией, Польшей и Балтией.

Чалый выделил три ключевых игрока в вопросе мира:

Украина - ее Вооруженные силы, оборонная промышленность и политическое руководство. Россия - агрессор, который не откажется от попыток уничтожить Украину и подорвать европейскую безопасность. США и Европа - именно их решения будут определять, когда и как может быть установлен мир.

В то же время дипломат утверждает, что ключевой фактор, который будет определять путь страны, - это сам украинский народ.

Смотрите видео интервью Валерия Чалого Главреду о перспективах мирных переговоров в 2025 году:

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп стремится достичь прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. В то же время в Европе настроены скептически и считают, что реальное завершение войны может затянуться до конца года.

Администрация Трампа уже проинформировала европейских союзников о своих планах. Ожидается, что на этой неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры с участием США и России, на которых обсудят возможность урегулирования конфликта.

По информации Axios, до конца месяца Трамп может встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Уже 18 февраля там состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России, где планируется обсуждение возможных договоренностей о прекращении войны в Украине.

Трамп также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах.

Европейские чиновники сомневаются в реалистичности сроков, которые выдвигают США, и разрабатывают альтернативный план помощи Украине. Франция выступила с инициативой встречи лидеров ЕС, на которой будут обсуждать дальнейшую координацию военной поддержки Киеву, а также возможную миротворческую миссию.

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Кто такой Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014-2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016-2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

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