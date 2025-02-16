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"Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

Виталий Кирсанов
16 февраля 2025, 20:28
264
В то же время Украине неизвестно, сколько российские военные убили мирных граждан на оккупированных территориях.
Зеленский
Зеленский назвал потери ВСУ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вы узнаете:

  • Зеленский назвал потери ВСУ
  • Сколько украинских детей Россия депортировала
  • Сколько украинских военных получили ранения

Потери Вооруженных сил Украины за время полномасштабной войны, которые удалось зафиксировать, составляют несколько десятков тысяч, а раненых - несколько сотен тысяч. В то же время Украине неизвестно, сколько российские военные убили мирных граждан на оккупированных территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Мы зафиксировали потери: 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Нельзя знать наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или в плену, и это десятки тысяч, это правда", - сказал глава государства.

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Кроме того, 350 тысяч военных ранены, а 19 500 детей Россия депортировала к себе. В то же время Украине неизвестно, сколько людей погибли в оккупации, поскольку после деоккупации населенных пунктов, были найдены могилы, в которых или полтысячи тел.

"Это то, что мы знаем. Неизвестно, сколько тысяч гражданских погибло на оккупированных территориях. Когда Россия атаковала и окружила города, уничтожая их, мы не знаем количество погибших. К сожалению, в освобожденных городах мы находили массовые захоронения. Они проводили массовые расстрелы и пытки. В городках с несколькими тысячами жителей находили 500 тел в одной могиле. Везде, где Россия оккупировала, мы не знаем, сколько тысяч людей они убили", - рассказал Зеленский.

Кстати, в начале февраля Зеленский заявлял, что в войне против России погибли 45 100 украинских военных. В то же время 390 тысяч раз военные получили ранения.

Потери в войне России против Украины - что известно

Как писал Главред, издание The New York Times раскрыло потери ВСУ на фронте. Отмечается, что подсчеты якобы независимых наблюдателей, которые на самом деле симпатизируют одной из сторон, все же свидетельствуют, что Россия теряет примерно вдвое больше солдат.

Президент США Дональд Трамп также назвал новые цифры потерь Украины и РФ. Глава Штатов утверждает, что РФ потеряла 800 тысяч солдат в войне против Украины.

Особенно январь 2025 года стал для оккупантов одним из самых масштабных по потерям. ВСУ уничтожили почти 50 тысяч солдат России, рассказали в Минобороны.

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Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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