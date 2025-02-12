Ремонт объектов невозможен: Forbes подтвердили, что в РФ начался настоящий хаос

Несмотря на усилия России по защите своих объектов, ситуация для них усложняется.

https://glavred.info/ukraine/remont-obektov-nevozmozhen-forbes-podtverdili-chto-v-rf-nachalsya-nastoyashchiy-haos-10638905.html Ссылка скопирована

Украина уничтожает нефтяную инфраструктуру РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Ключевое из выводов Forbes:

Кремль не может защитить свои НПЗ

Удары по НПЗ РФ не дают восстановить производство

Украинские беспилотники и ракетные удары по ключевым объектам российской нефтяной инфраструктуры вызвали настоящий хаос в этой стратегической отрасли. По данным Forbes, в результате атак было временно сокращено производство нефтепродуктов в РФ примерно на 10%.

"Этот месяц может быть хуже для россиян, поскольку все больше и лучше украинское вооружение атакует еще чаще. Во вторник вечером украинские беспилотники пролетели расстояние не менее 450 миль (более 720 километров - ред), чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове на юге России", - подчеркнули в материале. видео дня

В сети появились кадры мощного пожара, который охватил объект после атаки.

"Украинские санкции в отношении Саратовского нефтеперерабатывающего завода являются беспилотными и необратимыми", - отметили в Силах беспилотных систем, новом подразделении украинской армии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов.

НПЗ в РФ / Главред - инфографика

Саратовский НПЗ является важной частью российской нефтеперерабатывающей отрасли, ведь его мощности достигают 7 млн тонн нефти в год. Это более 2% общих перерабатывающих возможностей РФ, которые сосредоточены на 30 крупных предприятиях.

"Конечно, нефтеперерабатывающие заводы можно отремонтировать. Но не тогда, когда они продолжают взрываться", - подчеркнули в издании.

Это уже не первая серия ударов по российской нефтяной инфраструктуре. В прошлом месяце Украина атаковала объекты в Саратове, Ростове, Волгограде и Краснодарском крае, нанося значительный ущерб.

"Неустанный темп украинских ударов затрудняет ремонтные работы и истощает ресурсы, необходимые российским компаниям для увеличения добычи и экспорта нефти для достижения государственных целей. Роснефть, крупнейший производитель нефти в России, объявила, что может отказаться от планов модернизации", - отметили в материале.

Несмотря на усилия России по защите своих объектов, ситуация для них усложняется.

"Но российская противовоздушная оборона растянута. Нефтяная промышленность разбросана по всей территории России и, как пояснил генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Гертлинг, "вы не можете защищать везде"", - подытожили в издании.

Удары Украины по России - что известно

Главред сообщал, что 11 февраля дроны атаковали аэродром и НПЗ в Саратовской области. Примерно в 4 часа утра по местному времени над Энгельсом прогремели по меньшей мере 11 взрывов.

Кроме этого, 8 февраля сразу в нескольких регионах России зафиксированы прилеты. В результате атаки дронов выбиты окна, разрушены крыши, в некоторых местах была объявлена эвакуация.

Ранее в Defense Express раскрыли планы ВСУ относительно будущих ударов по территории врага. Недавно дальнобойные дроны атаковали Саратовский НПЗ, а также базу, где хранится топливо для российских бомбардировщиков, однако в феврале попаданий было еще больше.

Больше важных новостей:

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред