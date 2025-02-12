Ремонт объектов невозможен: Forbes подтвердили, что в РФ начался настоящий хаос

Ключевое из выводов Forbes:
- Кремль не может защитить свои НПЗ
- Удары по НПЗ РФ не дают восстановить производство
Украинские беспилотники и ракетные удары по ключевым объектам российской нефтяной инфраструктуры вызвали настоящий хаос в этой стратегической отрасли. По данным Forbes, в результате атак было временно сокращено производство нефтепродуктов в РФ примерно на 10%.
"Этот месяц может быть хуже для россиян, поскольку все больше и лучше украинское вооружение атакует еще чаще. Во вторник вечером украинские беспилотники пролетели расстояние не менее 450 миль (более 720 километров - ред), чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове на юге России", - подчеркнули в материале.видео дня
В сети появились кадры мощного пожара, который охватил объект после атаки.
"Украинские санкции в отношении Саратовского нефтеперерабатывающего завода являются беспилотными и необратимыми", - отметили в Силах беспилотных систем, новом подразделении украинской армии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов.
Саратовский НПЗ является важной частью российской нефтеперерабатывающей отрасли, ведь его мощности достигают 7 млн тонн нефти в год. Это более 2% общих перерабатывающих возможностей РФ, которые сосредоточены на 30 крупных предприятиях.
"Конечно, нефтеперерабатывающие заводы можно отремонтировать. Но не тогда, когда они продолжают взрываться", - подчеркнули в издании.
Это уже не первая серия ударов по российской нефтяной инфраструктуре. В прошлом месяце Украина атаковала объекты в Саратове, Ростове, Волгограде и Краснодарском крае, нанося значительный ущерб.
"Неустанный темп украинских ударов затрудняет ремонтные работы и истощает ресурсы, необходимые российским компаниям для увеличения добычи и экспорта нефти для достижения государственных целей. Роснефть, крупнейший производитель нефти в России, объявила, что может отказаться от планов модернизации", - отметили в материале.
Несмотря на усилия России по защите своих объектов, ситуация для них усложняется.
"Но российская противовоздушная оборона растянута. Нефтяная промышленность разбросана по всей территории России и, как пояснил генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Гертлинг, "вы не можете защищать везде"", - подытожили в издании.
Удары Украины по России - что известно
Главред сообщал, что 11 февраля дроны атаковали аэродром и НПЗ в Саратовской области. Примерно в 4 часа утра по местному времени над Энгельсом прогремели по меньшей мере 11 взрывов.
Кроме этого, 8 февраля сразу в нескольких регионах России зафиксированы прилеты. В результате атаки дронов выбиты окна, разрушены крыши, в некоторых местах была объявлена эвакуация.
Ранее в Defense Express раскрыли планы ВСУ относительно будущих ударов по территории врага. Недавно дальнобойные дроны атаковали Саратовский НПЗ, а также базу, где хранится топливо для российских бомбардировщиков, однако в феврале попаданий было еще больше.
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