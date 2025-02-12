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"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

Даяна Швец
12 февраля 2025, 11:04
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Из-за взрывной волны выбило двери, обвалилась крыша, вылетели стекла в окнах, а розетки вырвало из стен.
'Люди падали без сознания': как украинцы спасались во время атаки на Киев
Охранник рассказал, как спасся от атаки по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, фото: скрин с видео ТСН

Главное:

  • РФ нанесла удар по Киеву дронами и ракетами
  • От взрывной волны вылетали окна и двери, люди теряли сознание
  • Охранник чудом выжил, потому что отошел умыться

Сегодня, в ночь на 12 февраля, враг атаковал Киев ударными дронами и ракетами. Агрессор применил дроны и ракеты, в результате атаки есть пожар, повреждены дома и автомобиль.

К сожалению, как рассказывают очевидцы, взрывная волна была настолько сильной, что у людей повылетали двери, посыпалась крыша в домах, повыбивало окна и вырваны розетки.

видео дня

"Люди падали без сознания. Мужчины. Такая взрывная волна была, что падали без сознания", - рассказала женщина-очевидец в эфире телемарафона.

Очевидцы рассказали детали атаки
Очевидцы рассказали детали атаки / фото: тг-канал Главред

В свою очередь, охранник одного из разбитых помещений в Оболонском районе рассказал, как ему чудом удалось спастись.

В комментарии корреспонденту ТСН Александру Романюку Михаил Иванович признался, что для него это фактически второй день рождения.

Спастись мужчине удалось лишь благодаря тому, что как раз перед ударом он пошел умываться.

"Я пошел к умывальнику умываться в то время, и тут этот взрыв. На моих глазах из умывальника ушли двери и окно. Если бы я был на посту, меня бы или зарезало, или не знаю что сделало. Ну меня поздравляют со вторым днем рождения. Вот мой пост, видите, что осталось", - рассказал охранник.

Также охранник показал обломки российской цели: "Вот трофей, вот прилетело".

Кроме этого, Михаил Иванович показал и рассказал о поврежденном помещении, в котором работает.

"Вот пожалуйста. Двери уже подняли все, они все были повалены, окна разбиты. И так же второй этаж - также двери, все. Остались только одни стены. Слава Богу, что жертв нет в офисе нашем", - отметил мужчина.

Многие жизни также спасены из-за того, что в момент удара людей еще не было на работе. Известно о 4 пострадавших и 1 погибшем. На месте работают все соответствующие службы.

Удар по Украине 12 февраля - какие последствия атаки

Напомним, Главред сегодня писал о том, что утром 12 февраля РФ ударила ракетами по Киеву. Сейчас в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах столицы ликвидируют последствия атаки.

Как сообщили сообщили Воздушные силы ВСУ, 6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить. Однако, к сожалению, в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уже отреагировал на жестокий удар РФ. Он подтвердил, что повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. Также глава государства выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Больше важных новостей об атаках РФ:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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