Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

Анна Ярославская
10 февраля 2025, 08:01
2955
В Соломенском районе столицы загорелось одноэтажное нежилое здание.
Дрон, атака дронов, ПВО
​Ночью Киев отбивал атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Харьковская областная прокуратура

Кратко:

  • Ночью в Киеве были слышны взрывы
  • В одном из районов загорелось нежилое здание

В ночь на 10 февраля российская оккупационная армия атаковала Киев дронами - в столице были слышны взрывы.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации, в городе работали силы ПВО.

видео дня

"Враг продолжает атаковать столицу БПЛА. Звуки, которые вы можете слышать – работа наших защитников по целям. В настоящее время падение обломков не зафиксировано, оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - писал около двух часов ночи Тимур Ткаченко.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе из-за падения обломков беспилотника загорелось нежилое здание.

"В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом", - написал мэр в Telegram.

В Святошинском районе также был зафиксирован пожар, однако, по данным экстренных служб, этот случай не связан с вражеской атакой на город.

Атака на Сумы - последние новости

Поздно вечером 9 февраля российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, РФ атаковала город Шахедом.

Россияне ударили по спальному району города, там поблизости расположена школа и другие учебные заведения. Дрон, предварительно, уничтожил 7 автомобилей.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука

Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука

09:00Интервью
Транзит газа из Азербайджана: способен ли Киев перехватить инициативу у Москвы

Транзит газа из Азербайджана: способен ли Киев перехватить инициативу у Москвы

08:10Мнения
В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

08:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сложное лечение": предательница Королева спасает невестку и потратит миллионы

"Сложное лечение": предательница Королева спасает невестку и потратит миллионы

"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

Справится только сверхразум: найдите за 19 секунд 3 отличия у ленивца на дереве

Справится только сверхразум: найдите за 19 секунд 3 отличия у ленивца на дереве

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Овнам - исполнение желаний, Скорпионам - большой успех

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Овнам - исполнение желаний, Скорпионам - большой успех

Последние новости

09:00

Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука

08:57

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 5 секунд

08:34

Умер звезда советских фильмов Олег Стриженов - причина

08:19

Гороскоп на завтра 11 февраля: Овнам - интересное приглашение, Ракам - прибыль

08:10

Транзит газа из Азербайджана: способен ли Киев перехватить инициативу у Москвымнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:01

В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

07:29

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны

06:58

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажкаВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

Реклама
04:30

Почему во взрослом возрасте время летит быстрее: ученые дали объяснение феномену

03:32

Розыск и задержание военнообязанных: появилось разъяснение насчет прав ТЦК

02:30

9 продуктов, которые стоит поскорее выбросить из холодильника

02:00

"Никакой ценности": Павел Зибров признался, как воспринимает хейтеров

09 февраля, воскресенье
23:35

Российская армия атаковала "Шахедом" Сумы: горят машины на стоянкеФото

22:57

"Нет никаких планов": у Трампа сделали заявление о вторжении в Канаду

22:26

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

21:45

Некоторые даже не догадываются: как и сколько можно хранить треснувшие яйца

21:32

РФ выбрала новую цель: в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага

21:07

Ответ на загадку найден: почему носки постоянно рвутся на пятках

21:05

Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали

Реклама
20:24

Отключения 10 февраля: украинцам назвали время ограничения энергоснабжения

20:19

Надо ли стирать новые вещи после покупки: эксперт удивил ответом

20:11

Влупит до -10 градусов: синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине

19:36

Москва теряет три колонии и не знает, что делатьмнение

19:30

Переговоры Трампа с Путиным и конец войны: главные новости Украины (дайджест)

19:28

"Потеряем армию": Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине

19:13

Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

19:07

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

18:30

Инна Белень отреагировала на дерзкое заявление Терена об их отношениях

18:29

Возвращение захваченных РФ территорий: Зеленский раскрыл тревожный сценарий

18:29

Год, когда закончится война: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным

18:19

Все для других: 5 самых щедрых знаков зодиака

18:04

Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры

17:27

"Поставить Путина на колени": экс-советник НАТО раскрыл путь завершения войны

16:59

"Есть все возможности": Зеленский сделал заявление о завершении войны в 2025-м

16:53

Трамп готовит торговую войну против ЕС: какая цель США и как это повлияет на УкраинуВидео

16:33

"Сделали фантастическое": ВСУ помешали оккупантам вывесить триколор в Торецке

16:25

Дроны взорвали топливные резервуары НПЗ: СМИ о мощных прилетах на юге РФ

16:12

В Киеве платежки за воду "выросли" в 4 раза: водоканал говорит о сбое в системе

15:45

Что класть в лунку при посадке клубники весной: урожай приятно удивит

Реклама
15:30

Кто на самом деле написал Библию: ученые впервые назвали автора

15:26

"Морозы продолжаются": где в Украине 10 февраля будет холоднее и теплее всего

15:25

Россияне пытались спасти пилота сбитого Су-25: ВСУ подбили вертолет РФ

15:08

Кто контролирует Торецк: в ВСУ сделали заявление и раскрыли детали

14:42

Переговоры пошли не по плану: стали известны детали разговора Путина и Трампа

14:14

"Хуже отбора, думала, не увижу": украинские артисты разнесли Нацотбор 2025

14:05

Когда в Украине отменят военное положение и проведут выборы: в Раде ответили

13:51

Враг атаковал в Купянском районе и пытался перейти Оскол: ВСУ нанесли удар

13:21

Штраф 34 тысячи и лишение прав: в Украине вводят новые наказания для водителей

13:05

Звезда сериала "Эмили в Париже" показала чувственные фото с новорожденной дочерью

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять