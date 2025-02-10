В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

Кратко:
- Ночью в Киеве были слышны взрывы
- В одном из районов загорелось нежилое здание
В ночь на 10 февраля российская оккупационная армия атаковала Киев дронами - в столице были слышны взрывы.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации, в городе работали силы ПВО.
"Враг продолжает атаковать столицу БПЛА. Звуки, которые вы можете слышать – работа наших защитников по целям. В настоящее время падение обломков не зафиксировано, оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - писал около двух часов ночи Тимур Ткаченко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе из-за падения обломков беспилотника загорелось нежилое здание.
"В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом", - написал мэр в Telegram.
В Святошинском районе также был зафиксирован пожар, однако, по данным экстренных служб, этот случай не связан с вражеской атакой на город.
Атака на Сумы - последние новости
Поздно вечером 9 февраля российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, РФ атаковала город Шахедом.
Россияне ударили по спальному району города, там поблизости расположена школа и другие учебные заведения. Дрон, предварительно, уничтожил 7 автомобилей.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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