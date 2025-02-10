В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

В Соломенском районе столицы загорелось одноэтажное нежилое здание.

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​Ночью Киев отбивал атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Харьковская областная прокуратура

Кратко:

Ночью в Киеве были слышны взрывы

В одном из районов загорелось нежилое здание

В ночь на 10 февраля российская оккупационная армия атаковала Киев дронами - в столице были слышны взрывы.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации, в городе работали силы ПВО.

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"Враг продолжает атаковать столицу БПЛА. Звуки, которые вы можете слышать – работа наших защитников по целям. В настоящее время падение обломков не зафиксировано, оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - писал около двух часов ночи Тимур Ткаченко.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе из-за падения обломков беспилотника загорелось нежилое здание.

"В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом", - написал мэр в Telegram.

В Святошинском районе также был зафиксирован пожар, однако, по данным экстренных служб, этот случай не связан с вражеской атакой на город.

Атака на Сумы - последние новости

Поздно вечером 9 февраля российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, РФ атаковала город Шахедом.

Россияне ударили по спальному району города, там поблизости расположена школа и другие учебные заведения. Дрон, предварительно, уничтожил 7 автомобилей.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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