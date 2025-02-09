Российская армия атаковала 'Шахедом' Сумы: горят машины на стоянке

Основное:
- Российская армия ударила по гражданской застройке в Сумах
- "Шахед" попал в автомобильную стоянку
Поздно вечером 9 февраля, российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Попадание в своем Telegram-канале подтвердил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
Он сообщил, что захватчики атаковали город "Шахедом".
По его словам, очень много машин повреждено. На месте работают спасатели, полиция и медики. Также из домов повылетали окна.
Впоследствии начальник Сумской ОВА Владимир Артюх добавил, что российский дрон, предварительно, уничтожил 7 автомобилей. По его словам, сейчас спасатели проверяют квартиры и пытаются ликвидировать последствия вражеского удара.
Артюх отметил, что россияне ударили по спальному району города, кроме того, поблизости расположена школа и другие учебные заведения.
Работники ГСЧС Сумщины в комментарии для Суспільного сообщили, пожар на автостоянке в Сумах потушили. Предварительно, без погибших и раненых.
В ГСЧС также отметили, что работу спасателей в Сумах осложняла высокая плотность припаркованных авто на стоянке. Известно, что установленные газовые установки время от времени загорались.
Спасатели ГСЧС добавили, что в городе повреждены 3 дома и 15 авто. Горели 6 машин.
В Сумах в результате удара горела стоянка - смотрите видео:
Удары РФ по территории Украины - последние новости
Как писал Главред, российский дрон в ночь на субботу, 8 февраля, попал в частный дом, вспыхнул пожар. Спасатели сообщили, что в Сумах ликвидировали пожар в жилом доме, возникший из-за вражеского удара. В результате попадания беспилотника, значительные разрушения получил частный жилой дом. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения. Информация о пострадавших не поступала.
В тот же день РФ запустила по Украине 139 дронов. Для атаки оккупанты использовали ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы, которые запускали с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово. Украинская противовоздушная оборона сбила 67 дронов в 14 областях - Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской.
В ночь на 7 февраля был сбит 81 вражеский дрон из 112 - от воздушной атаки РФ пострадали три области. Силы ПВО сбивали беспилотники в 13 украинских областях.
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