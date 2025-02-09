Российская армия атаковала 'Шахедом' Сумы: горят машины на стоянке

На месте удара работают спасатели, полиция и медики.

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Россияне в очередной раз атаковали Сумы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Российская армия ударила по гражданской застройке в Сумах

"Шахед" попал в автомобильную стоянку

Поздно вечером 9 февраля, российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Попадание в своем Telegram-канале подтвердил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Он сообщил, что захватчики атаковали город "Шахедом".

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По его словам, очень много машин повреждено. На месте работают спасатели, полиция и медики. Также из домов повылетали окна.

Впоследствии начальник Сумской ОВА Владимир Артюх добавил, что российский дрон, предварительно, уничтожил 7 автомобилей. По его словам, сейчас спасатели проверяют квартиры и пытаются ликвидировать последствия вражеского удара.

Артюх отметил, что россияне ударили по спальному району города, кроме того, поблизости расположена школа и другие учебные заведения.

Работники ГСЧС Сумщины в комментарии для Суспільного сообщили, пожар на автостоянке в Сумах потушили. Предварительно, без погибших и раненых.

В ГСЧС также отметили, что работу спасателей в Сумах осложняла высокая плотность припаркованных авто на стоянке. Известно, что установленные газовые установки время от времени загорались.

Спасатели ГСЧС добавили, что в городе повреждены 3 дома и 15 авто. Горели 6 машин.

В Сумах в результате удара горела стоянка - смотрите видео:

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, российский дрон в ночь на субботу, 8 февраля, попал в частный дом, вспыхнул пожар. Спасатели сообщили, что в Сумах ликвидировали пожар в жилом доме, возникший из-за вражеского удара. В результате попадания беспилотника, значительные разрушения получил частный жилой дом. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения. Информация о пострадавших не поступала.

В тот же день РФ запустила по Украине 139 дронов. Для атаки оккупанты использовали ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы, которые запускали с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово. Украинская противовоздушная оборона сбила 67 дронов в 14 областях - Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской.

В ночь на 7 февраля был сбит 81 вражеский дрон из 112 - от воздушной атаки РФ пострадали три области. Силы ПВО сбивали беспилотники в 13 украинских областях.

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