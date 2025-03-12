"Россия теряет козырь": раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе

Если Москва откажется от перемирия, внимание США сосредоточится на ней как на ключевой проблеме, считает эксперт.

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Эксперт объяснил, почему переговоры принесли для Украины положительный результат / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Основные тезисы Божко:

Вместо того, чтобы отвечать на упреки о нежелании завершить войну, Киев перенаправил напряжение на Москву

Кремль вынужден четко отвечать на вопрос о готовности к прекращению огня

Запрет на использование авиации лишает РФ важного тактического козыря

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры. Как убежден глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко, первый этап переговоров принес для Украины положительный результат, а вот Россия оказалась в затруднительном положении.

"Прежде всего мы должны подчеркнуть, что для Украины это был необходимый шаг, и лучшей обороной оказалась атака. Украина пошла на своеобразный дипломатический таран, перенаправив определенное напряжение, которое связано с тем, что вот почему-то Украина не хочет заканчивать войну, на Россию. Это было очень сложной задачей, но с первым этапом мы справились", - отметил он в эфире телеканала FREEДOM. видео дня

В результате переговоров в Джидде, США возобновили военную помощь Киеву, а также передачу разведданных.

"Это, безусловно, позитивный этап, и США уже подтвердили возобновление передачи Украине разведданных. Подтвердили восстановление тех связей по безопасности, которые были временно приостановлены. То есть, мы получили желаемое", - подчеркнул эксперт.

По мнению Божко, Россию поставили в неудобное положение, при котором сложно хранить молчание. Весь мир ждет ответ от кремля, что он готов прекратить огонь.

"Россия больше не может вот так многозначительно давать какие-то ответы: вы понимаете, архитектура безопасности в Европе, давайте вот комплексно обсуждать - нет. России придется четко ответить на один вопрос: готова ли она на 30-дневное прекращение огня по линии фронта одновременно с Украиной. Если она не готова, то ракурс внимания Вашингтона с Киева (как объекта, который нужно немного придавить, чтобы заставить принимать американский план) переходит на Москву. В этой ситуации США будут находиться в положении, где они четко осознают, что сейчас Россия будет основной проблемой", - отметил Божко.

Эксперт считает, что пойти на 30-дневное перемирие на море и в воздухе для Путина может быть еще сложнее, чем пойти на всеобъемлющее перемирие.

"Во-первых, потому что Россия сейчас активно не применяет Черноморский флот. Ну, мы знаем, что с 2023 года состоялась достаточно большая кампания по "размыванию" его оборонительных мощностей на море украинскими силами. А в воздухе Россия имеет кратное преимущество. То есть, она нас "душит" тем, что у нее больше самолетов, у нее есть авиабомбы, есть огромное количество обученных пилотов, и своим преимуществом в воздухе, она, в том числе, влияет на ситуацию на земле. Если бой сводится сугубо к истории, где нельзя наносить удары авиацией, то Россия теряет тоже козырь", - прокомментировал Божко.

А вот Украина, по мнению Божко, в ситуации прекращения огня в воздухе не теряет ничего, в отличие от РФ.

"Российская авиация - это колоссальный фактор, тогда как Украина, к сожалению, еще не обладает тем необходимым авиапарком, чтобы иметь сопоставимые с Россией силы в воздухе. Поэтому я думаю, надо мыслить в формате: или полное перемирие (то есть прекращением огня на 30 дней, и на земле в том числе), или ничего. И вот я склоняюсь к тому, что Российская Федерация выберет все-таки историю из ничего", - резюмировал эксперт.

Переговоры США и Украины в Джидде - что известно

Главред сообщал, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись важные переговоры делегаций Украины и США. Для решения ключевых вопросов прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

Как результат переговоров, участники пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон - официальная позиция Кремля относительно согласия к мирным шагам пока неизвестна.

В то же время в МИД рассказали, как "Украина изменила ход игры" в переговорах в Джидде. В частности, как заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, президент Зеленский сыграл ключевую роль.

Больше важных новостей о переговорах:

Кто такой Ярослав Божко? Ярослав Божко - украинский политолог, глава Центра политических исследований "Доктрина". Он является активным комментатором политических событий в Украине и мире, часто выступает на радио и телевидении. Ярослав Божко анализирует текущие политические процессы, предоставляя экспертные оценки и прогнозы и часто комментирует вопросы, связанные с международными отношениями, внутренней политикой Украины, а также вопросы войны с Россией. Кроме того, он является спикером движения сопротивления оккупации на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента".

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