Британия была "за кулисами" переговоров: стали известны детали плана перемирия

Над началом мирного процесса работали не только американцы, но и советник по национальной безопасности британского премьера Кира Стармера.

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Британия консультировала Украину перед переговорами в Джидде / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/ermaka2022

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Кто консультировал Украину перед переговорами в Джидде

Каковы основные пункты договора о перемирии

Великобритания принимала активное участие в закулисных переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналист Bloomberg Алекс Викхэм в соцсети X со ссылкой на британские источники.

По его словам, советник по национальной безопасности британского премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл вместе с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и французскими и немецкими коллегами работал над планом перемирия, чтобы начать мирный процесс.

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"В выходные Пауэлл встретился с Зеленским и Ермаком в Киеве. Они подготовили письменное предложение по "поэтапному процессу" для преодоления разрыва с США", - написал Викхэм.

Журналист также сообщил, что, по его данным, лежит в основе перемирия:

прекращение огня;

меры по укреплению доверия, включая обмен военнопленными;

освобождение задержанных гражданских лиц;

возвращение детей;

затем - переговоры для достижения справедливого и прочного мира.

Отмечается, то подробный текст был согласован как с американской, так и с украинской сторонами.

Викхэм пишет, что госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с министрами иностранных дел стран Большой семерки" в Канаде.

Пауэлл вместе с европейскими коллегами прибудет в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с Уолтцем, а Стармер встретится с лидерами европейских стран и стран НАТО в субботу.

"По словам британского источника, теперь мяч находится в руках России. "Теперь, когда Украина сделала конкретное предложение о прекращении огня, мяч находится в руках России. Ответят ли они взаимностью и прекратят боевые действия, чтобы провести серьезные переговоры о прочном мире, или продолжат убивать невинных мирных жителей?", - добавил Викхэм.

Переговоры Украины и США в Саудовcкой Аравии

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США. На встречу прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

На переговорах делегации Украины и США сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия.

В Белом доме переговоры Украины и США назвали "продуктивными".

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