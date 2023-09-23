Шольц пригрозил пограничным контролем: между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

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Между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Между Германией и Польшей вспыхнул конфликт из-за незаконной выдачи сотен тысяч рабочих виз мигрантам. Из-за этого канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил восстановить пограничный контроль между странами. Об этом пишет Bloomberg.

"Визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", - заявил Шольц.

Канцлер сказал, что обсудит этот вопрос с польским правительством и поднимет вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.

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В то же время министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

Как пишет издание, и Шольц, и Фезер ранее выступали против призывов к введению пограничного контроля, и эти комментарии свидетельствуют о том, что правительство вынуждено реагировать на увеличение количества нелегальных мигрантов.

По данным правительства ФРГ, более 204 000 беженцев попросили убежища за первые восемь месяцев текущего года. Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было арестовано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

Отношения Польши и Украины

Польские власти допускают блокирование вступления Украины в ЕС, если страны не решат вопрос с экспортом украинского зерна. В Польше заявили, что при вступлении в Евросоюз им пришлось выполнять нелегкие условия. Такие условия, по мнению министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, должны поставить и Украине.

Кроме того, Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта. Такой вариант развития событий не исключил польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк. Он подчеркнул: если поляки не будут поддерживать оказание помощи Украине в таком же объеме, как было раньше, то ее придется сократить.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не "оскорблял" поляков, как это якобы он сделал во время выступления в ООН. Он подчеркнул, что "защита польского доброго имени важнейшая задача правительства" его страны.

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