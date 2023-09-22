"Мы готовы укрепить сотрудничество": Си Цзиньпин выбрал нового стратегического партнера

Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу, 22 сентября, встретился с сирийским диктатором Башаром Асадом и анонсировал "новое стратегическое сотрудничество" между двумя странами.
Как пишет Aljazeera, лидеры встретились в городе Ханчжоу, где 23 сентября состоится церемония открытия Азиатских игр.
"Перед лицом нестабильной и неопределенной международной обстановки Китай готов продолжать работать с Сирией в интересах дружеского сотрудничества и защиты международной честности и справедливости. Китай поддерживает противодействие Сирии иностранному вмешательству, одностороннему запугиванию... и будет поддерживать восстановление Сирии", - сказал Си своему сирийскому коллеге.видео дня
Си Цзиньпин отметил, что будет реализован ряд инициатив, направленных на развитие инфраструктуры вдоль древнего Шелкового пути и продвижение подхода Китая к глобальной безопасности.
"Китай готов укрепить сотрудничество с Сирией через инициативу "Один пояс, один путь", чтобы сделать положительный вклад в региональный и мировой мир и развитие", - заверил президент КНР.
Заметим, что это первый визит президента Асада в Китай после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Пекин уже ранее выражал свою поддержку Дамаску, в частности в Совете Безопасности ООН.
Напомним, недавно СМИ рассказали, что Китай "бросил" Россию и покинул Москву без дронов. Так, Китай ограничил экспорт беспилотников и комплектующих к ним, в результате чего в России возник дефицит дронов и запчастей. Страна-агрессор теперь не может получать БПЛА весом от 4 кг и максимальной взлетной массы от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут.
Также сообщалось, что Китай "прогнул" РФ. Газовый монополист страны-агрессора России Газпром будет продавать Китаю газ со скидкой в 50% даже несмотря на то, что компания терпит убытки. Цена на топливо для КНР будет намного ниже, чем для Европы.
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