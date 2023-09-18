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Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

Андрей Ганчук
18 сентября 2023, 15:50 обновлено 18 сентября, 15:52
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Контроль над поставками товаров двойного назначения ужесточил и Казахстан, через территорию которого в Россию завозились отдельные модели дронов.

Китай, Россия, дроны
Китай фактически запретил поставлять БПЛА в Россию / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Китай ограничил экспорт беспилотников и комплектующих к ним, в результате чего в России возник дефицит дронов и запчастей. Страна-агрессор теперь не может получать БПЛА весом от 4 кг и максимальной взлетной массов от 7 кг с продолжительностью полета больше 30 минут. Перекрыл лазейку и Казахстан, через территорию которого ранее завозились отдельные модели летательных аппаратов. На российском ранке признают: дронов и комплектующих хватит на 1-2 квартала.

Издание Коммерсант пишет, что Министерство торговли Китая с 1 сентября запустило экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут применяться в военных целях.

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Россия остается без новых партий дронов

В связи с этим Москва перестала получать дроны весом от 4 килограмм или максимальной взлетной массой от 7 килограмм и с продолжительностью полета. Также под запретом и беспилотники "с функцией сброса" или с возможностью закрепления устройства для сброса.

Китай ограничил поставки комплектующих для БПЛА

Кроме того, Москва не сможет получать мульти - и гиперспектральные камеры для беспилотников, мощное бортовое радиооборудование, тепловизоры, инфракрасные камеры, а также модули лазерной дельнометрии и позиционирования.

Чтобы Россия получала такую техники, поставщики в КНР должны получить разрешение от Министерства торговли и таможенной службы. Лицензия предусматривает и данные о конечном получателе товара.

Более того, китайское министерство проверит каждого получателя на присутствие в санкционных списках, "связанных с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями", запросит финансовые отчеты и корпоративные документы.

"За нарушение требования лицензии китайским экспортерам грозит административная ответственность, а в случае намеренного нарушения – уголовная", - указано в сообщении.

В России возник дефицит дронов и комплектующих

На российском рынке жалуются, что такие действия Китая привели к приостановке поставок в Россию даже той продукции, которая под введенные ограничения не попадает.

"У десяти крупных ретейлеров аграрных, мониторинговых и промышленных беспилотников, в том числе Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, запасы заканчиваются. Некоторые модели остались в штучном количестве, а цены выросли в два раза. Например, вдвое подорожали популярные в РФ агродроны DJI и XAG", - пишут в РФ.

Дроны в Россию теперь не провезут и через Казахстан

Более того, теперь дроны и комлектующие нельзя завозить в Россию и через Казахстан в связи с "ужесточением контроля за товарами двойного назначения". Ранее таким образом завозили отдельные модели БПЛА.

Генеральный директор компании RuDrones Дмитрий Дацыков сказал, что до запретов в Россию "вывозили оптом все, что могли", а теперь запасов, мол, "хватит на один-два квартала".

Отношения Китая и России

Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты, сообщили журналисты американского Politico со ссылкой на свои источники. Пекин помогает Москве импортировать технологии, которые попали под санкции.

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он сказал он поделился мнением, согласно которому КНР не позволит нанести сокрушительное поражение РФ.

Война в Украине может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай", предположил военный эксперт Алексей Арестович. По его мнению, Москва может долго воевать лишь под патронатом Китая, однако есть сомнения относительно того, нужен ли такой сценарий Пекину.

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