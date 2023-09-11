Китай "прогнул" РФ: Газпром терпит убытки, но даст Пекину 50% скидку – Reuters

Цена на газ из России в Китай будет неуклонно снижаться, в то время как Газпром продолжает нести убытки из-за ограничений на поставки топлива в Европу.

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Китай получит от России крупную скидку на газ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Газовый монополист страны-агрессора России Газпром будет продавать Китаю газ со скидкой в 50% даже несмотря на то, что компания терпит убытки. Цена на топливо для КНР будет гораздо ниже, чем для Европы.

Как сообщает Reuters, цена на российский газ для Китая в ближайшие годы будет неуклонно снижаться. Согласно документу, КНР будет покупать топливо из России по цене 297,3 долларов в 2023 и 271,6 долларов в 2024 году за одну тысячу кубометров.

Для сравнения, Турция в этом году покупает газ у РФ по цене в 501,6 дол. за одну тысячу кубометров. В следующем году цена составит 481,7 дол. В 2022 году Анкара покупала у Москвы газ за 983,8 дол. за одну тысячу кубометров.

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Отношения Китая и России

Китай придерживается так называемой нейтральной позиции в развязанной Россией войне против Украины. Пекин не называет Москву агрессором и продолжает с ней сотрудничать. При этом КНР хотел бы стать посредником в мирном завершении войны, однако Киев готов согласится на такую роль Пекина только в том случае, если китайцы убедят Россию вывести свои войска из Украины.

"Нейтральный" Китай поставляет в РФ вооружение, дроны и вертолеты, отмечали журналисты британского издания The Telegraph. Согласно их данным, только беспилотников КНР отправила России в количестве 1000 единиц.

По информации американского агентства Bloomberg, Китай поменял позицию по войне в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ. В частности, Пекин, вероятно, решил поддержать общие формулировки, связанные с военной агрессией против украинского государства.

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