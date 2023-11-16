В РФ нашли мертвыми экс-командующего 6-й армии ВВС России с супругой – росСМИ

В стране-агрессоре России нашли мертвым в собственном доме бывшего командующего 6-й армии ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова. Также в доме обнаружили тело его жены.
Об этом сообщает Российский Telegram-канал BAZA. Отмечается, что, по предварительной информации, супруги умерли около недели назад.
Тела супругов обнаружили 15 ноября в их доме в поселке Аджиевское, что в Ставропольском крае.
Причина смерти 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены пока неизвестна.
Как отмечает Telegram-канал BAZA, работники местной газовой службы провели в доме замеры, но не обнаружили превышений допустимой концентрации вредных веществ.
Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов находился в должности командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России в период с 2005 по 2009 год.
Ранее сообщалось, что в Турции неожиданно нашли мертвым топ-дипломата Путина. В Стамбуле при загадочных обстоятельствах скончался высокопоставленный дипломат страны-агрессора России 61-летний Николай Кобринец, который был главой департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. Чиновник прибыл в Турцию, чтобы принять участие в саммите послов разных стран.
По предварительным данным, чиновник российского МИД мог умереть от сердечного приступа. Но полиция расследует различные версии его таинственной гибели.
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