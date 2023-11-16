В РФ нашли мертвыми экс-командующего 6-й армии ВВС России с супругой – росСМИ

Тела Свиридова и его жены нашли в их доме через неделю после их смерти.

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В РФ нашли мертвыми экс-командующего 6-й армии ВВС России с супругой/ Telegram-канал BAZA

В стране-агрессоре России нашли мертвым в собственном доме бывшего командующего 6-й армии ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова. Также в доме обнаружили тело его жены.

Об этом сообщает Российский Telegram-канал BAZA. Отмечается, что, по предварительной информации, супруги умерли около недели назад.

Тела супругов обнаружили 15 ноября в их доме в поселке Аджиевское, что в Ставропольском крае.

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Причина смерти 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены пока неизвестна.

Как отмечает Telegram-канал BAZA, работники местной газовой службы провели в доме замеры, но не обнаружили превышений допустимой концентрации вредных веществ.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов находился в должности командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России в период с 2005 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что в Турции неожиданно нашли мертвым топ-дипломата Путина. В Стамбуле при загадочных обстоятельствах скончался высокопоставленный дипломат страны-агрессора России 61-летний Николай Кобринец, который был главой департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. Чиновник прибыл в Турцию, чтобы принять участие в саммите послов разных стран.

По предварительным данным, чиновник российского МИД мог умереть от сердечного приступа. Но полиция расследует различные версии его таинственной гибели.

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