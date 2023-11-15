Один из союзников России отдаляется от Путина: ищет других партнеров по безопасности

Пашинян раскритиковал союз с Россией, так как он не обеспечил интересы Армении должным образом.

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Союзничеству Армении и России конец / Коллаж Главреда: Фото: panorama, Минобороны Армении, скриншот видео

Армения ищет других партнеров в сфере безопасности, но пока не выходит из состава ОДКБ, цитируют президента страны Николу Пашиняна "Армения-Новости".

Пашинян в очередной раз раскритиковал беспомощность ОДКБ перед вызовами безопасности Армении.

"ОДКБ, несмотря на свои юридические обязанноcти, не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении. При всем уважении к нашим коллегам, мы лишь фиксируем, что для нашей общественности также непонятно, зачем мы каждый раз отправляемся (на встречи ОДКБ), повторяем одно и то же, не получаем ответа и возвращаемся", - высказался Пашинян. видео дня

Де-юре ОДКБ отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении, пожаловался глава страны.

"Это может означать, что мы в этих условиях, храня молчание, можем разделить мировоззрение, которое может угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении", - заявил Пашинян.

Россия и Армения и ситуация в Карабахе

20 сентября Азербайджан после всего суток боев в Карабахе объявил о восстановлении суверенитета - вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали перед регулярными войсками Баку.

Это вызвало волну протестов в Армении. Демонстранты блокировали российское посольство, жгли российские паспорта и призывали власти разорвать отношения с Россией.

Но отношения России и Армении обострились гораздо раньше. Пашинян неоднократно позволял себе острые замечания в адрес Путина. Хотя Ереван в целом лоялен режиму Кремля, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

Иностранные аналитики еще в декабре 2022-го подчеркивали, что Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние. Отмечалось, что Путин, чтобы иметь необходимые ресурсы для продолжения войны против Украины, может отказаться от боевых действий и операций в других государствах.

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