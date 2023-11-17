В Украине скоро подорожает бензин: украинцам рассказали, что будет с ценами

Цены на топливо стабилизируются уже в следующем году в связи с ситуацией на мировом нефтяном рынке, считают в Национальном банке Украины.

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Цены на топливо в Украине стабилизируются в следующем году - Нацбанк / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинцам нужно готовиться к тому, что цены на топливо будут быстро расти. Но уже в следующем году, в связи с постепенным снижением цен на нефть в мире, ситуация со стоимостью топлива может стабилизироваться. При этом на данный момент цены на бензин А-95 и дизель продолжают снижаться.

Согласно отчету НБУ, рост цен повлияет на стоимость других товаров, которые в связи с косвенным проинфляционным давлением подорожают.

В Нацбанке считают, что в скором времени топливо подорожает, однако в следующем году они стабилизируются.

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"В краткосрочном периоде рост цен на топливо ускорится, что будет оказывать косвенное проинфляционное влияние на стоимость других товаров и услуг. Со следующего года цены на горючее стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", - указано в отчете Национального банка за октябрь.

Цены на бензин в Украине сегодня

Месяц назад литр бензина А-95 стоил ориентировочно 55,5 грн, однако сейчас цена стала снижаться. С начала недели, по данным Консалтинговой группы "А-95", он подешевел на 33 копейки – с 55,47 гривен за литр до 55,14 грнн.

Цена на дизельное топливо в Украине сегодня

Дизель на автозаправках подешевел на 32 копейки за литр. К примеру, 13 ноября литр стоил в среднем 55,75 грн, а 16-го ноября – 55,43 грн.

Напомним, на прошлой неделе на АЗС Украины рекордно росли цены на автогаз. Причиной стало подорожание нефти на мировых рынках и решение государства о возвращении довоенного налога на топливо.

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