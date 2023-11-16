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ВСУ проводят масштабные операции на левом берегу Херсонщины: россияне готовят спецгруппы

Юлия Закрепа
16 ноября 2023, 08:35
Гуменюк заявила, что ВСУ оттесняют российских военных на 3-8 километров от левого берега.
ВСУ проводят масштабные операции на левом берегу Херсонщины: россияне готовят спецгруппы
Ситуация на Херсонском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины проводят масштабные операции на левом берегу Херсонской области.

"15 ноября украинские войска продолжали более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области", - в сводке сообщили ISW.

Российские военкоры ранее заявляли, что ВСУ провели безуспешные атаки из центра Крынок. Кроме этого, украинские военные атакуют возле Поймы и Песчановки.

По информации российских военных блогеров, ВС РФ препятствовали Силам обороны осуществить эвакуацию раненых и развернуть дополнительное подразделение на левом берегу возле Антоновского моста. Зато глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ оттесняют российских военных на 3-8 километров от левого берега.

"Географический масштаб этих описанных усилий значительно больше, чем то, что в настоящее время показывает любой доступный открытый исходный код",-говорится в заявлении аналитиков.

Известно, что 15 ноября российские силы подтвердили якобы продвижение на территории левого берега Херсонской области, которая под контролем Украины. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают, что российские военные продвинулись к Крынок.

По данным российских военкоров, ВС РФ контратаковали и заставили ВСУ отойти из некоторых районов к югу от Крынок возле Казачьих Лагеров и возле Антоновского моста, однако аналитики Института изучения войны не могут подтвердить эти данные.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что войска ВС РФ, вероятно, разработали стратегию уничтожения украинских позиций на левом берегу из-за формирования трех тактических групп. По его словам, оккупанты планируют использовать две группы для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районах Крынок, Корсунки и Казачьих Лагеров, тогда как третья группа будет наступать на юг от крынок и север.

Смотрите видео о том, как ВСУ мощно давят окупантов на левом берегу:

Ситуация на Херсонщине

Напомним, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины. Возле Поймы, Песчановки и Подстепного продолжаются интенсивные бои. Оккупанты используют огонь, чтобы предотвратить перемещение ВСУ и техники на левый берег.

Оккупанты впервые признали существование плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. На всем участке левого берега от железнодорожного моста до крынок находится примерно полторы роты ВСУ, преимущественно мелкими группами, заявил предатель Сальдо.

В ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины. В Херсонской ОВА отметили, что ВСУ могут освободить важный населенный пункт на Левобережье Херсонщины уже в этом месяце.

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