Оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях: в ISW описали ситуацию на фронте

Российские захватчики смогли незначительно продвинуться вперед на Донетчине и в Запорожской области.

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Российские оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российская оккупационная армия в пятницу, 17 ноября, вела наступление под Авдеевкой в Донецкой области и смогла незначительно продвинуться вперед. Кроме этого, было подтверждено, что оккупанты вели наступление восточнее Урожайного (9 км южнее Великой Новоселки).

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). Отмечается, что аналитики геолоцировали опубликованные 16 ноября кадры, доказывающие, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки в Донецкой области.

В то же время в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупанты безуспешно атаковали возле поселка Керамик (14 км северо-восточнее Авдеевки), а также возле Степного и Авдеевки, восточнее Новобахмутовки (7 км северо-западнее Авдеевки) и южнее Тоненького (6 км западнее Авдеевки).

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Также военный блогер страны-агрессора России отмечал, что российские силы провели неудачную атаку возле села Первомайское Донецкой области, которое расположено в 10 км юго-западнее Авдеевки.

В пятницу, 17 ноября, российские оккупанты проводили ограниченное наступление вблизи админграницы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили наступление.

Аналитики отмечают, что опубликованные 16 ноября геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись на восток от Урожайного в Запорожской области (9 км к югу от Великой Новоселки). Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты провели неудачный штурм вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Также аналитики ISW рассказали, что украинские военные проводили наступательные операции возле Бахмута в Донецкой области и подтвердили наступление 17 ноября. Кроме этого, защитники Украины продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и совершили незначительное подтвержденное продвижение.

В ISW отметили, что, как сообщали российские источники, 17 ноября защитники Украины продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступление на Горловку. По словам военного эксперта Романа Свитана, ВСУ удалось продвинуться на Горловском направлении и занять позиции, которые россияне удерживали еще с 2016 года.

В Генштабе ВСУ сообщили об успехе во время операции на левом берегу Днепра. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию об обстановке на фронте. Там отметили, что операция на левом берегу Херсонщины продолжается.

Напомним, офицер Нацгвардии Денис Нагорный отмечал, что у россиян новая тактика – они перешли в наступление с техникой. В ВСУ отметили, что оккупанты начали использовать новую тактику для ведения боевых действий на Бахмутском направлении.

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