Новая тактика врага: россияне перешли в наступление с техникой - офицер Нацгвардии

В ВСУ отметили, что оккупанты начали использовать новую тактику для ведения боевых действий на Бахмутском направлении.

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Россияне изменили тактику на Бахмутском направлении - офицер Нацгвардии / Коллаж Главред, фото: mil.in.ua, ua.depositphotos.com

Бахмутское направление продолжает оставаться одним из самых напряженных на фронте. Российские войска пытаются образовать оборонительные рубежи и закрепить свои позиции на северном фланге, в то время как на южной части армия РФ противостоит продвижению Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.live) рассказал майор Национальной гвардии начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный.

"Вблизи Клещиевки, Андреевки и Кордюмовки врагу это частично удается благодаря плотному минутированию. На один метр квадратный там приходится до 2-3, а тот 4-х мин различного применения: от противотанковых до противопехотных", – рассказал военный.

Он также отметил, что обстановка также зависит от так называемых "мясных" штурмов, в которых российские силы "активно используют бронетехнику", включая танки, находящиеся в защищенных огневых позициях, тактическую и армейскую авиацию. Также Нагорный уточнил, что на этом направлении российская армия использует FPV-дроны и артиллерию.

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"Новая тактика противника - это применение квадрокоптеров для минирования подъездных логистических путей ночью, чтобы уменьшить поставки на передний край", – отметил начальник штаба.

Боевые действия на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, майор Нацгвардии Денис Нагорный начальник штаба артиллерии 4-й бригады "рубеж" сообщил, что вражеские силы пытаются прорвать оборону ВСУ, начиняя собственную технику взрывчаткой.

Вооруженные силы Украины фиксируют стремительный рост новомобилизованных российских подразделений в районе Бахмута.

Российские войска пытаются захватить город Авдеевка в Донецкой области, используя значительные силы и технику для активных штурмов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этом направлении наблюдается высокая интенсивность вражеских атак. По его словам, у оккупантов большие потери, и они теряют военнослужащих быстрее и в большем объеме, чем это было в Бахмуте.

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