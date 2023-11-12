УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Педагог запретила студентке говорить на украинском: в Днепре вспыхнул языковой скандал

Алёна Воронина
12 ноября 2023, 15:09
Во время занятия в медуниверситете преподавательница попросила студентку отвечать на русском языке, а когда девушка возразила, педагог "послала" ее во Львов.
Днепровский государственный медицинский университет, украинский язык
Преподавательница запретила студентке говорить на украинском – в Днепре вспыхнул языковой скандал/ коллаж: Главред, фото: studspravka.com.ua, УНИАН

В Днепре вспыхнул языковой скандал. В Днепровском государственном медицинском университете (ДГМУ) преподавательница во время практического занятия якобы требовала от студентки отвечать не на украинском, а на русском языке.

О таком случае сообщил в Facebook предприниматель Андрей Табинский, который, по его словам, эту историю услышал "из первых уст". Он отметил, что упомянутое событие произошло в учебном заведении 10 ноября.

По словам Табинского, эта ситуация якобы произошла на занятии "Пропедевтика внутренних болезней", которую преподавала Новоженина Людмила Ивановна.

видео дня

Когда студентка третьего курса Магдалина Пельчар начала отвечать на украинском языке, преподавательница якобы сказала ей говорить по-русски. Когда девушка отказалась, то педагог отметила, что в таком случае, мол, студентке нужно идти "учиться в Кембридж или Львов", потому что на своих практических занятиях она хочет слышать русский. После этого преподавательница вообще "отказалась принимать ответ девушки".

"Более 30 лет независимости, почти 10 лет со времени вооруженной агрессии московии, более полутора лет полномасштабной войны с сотнями тысяч жертв среди украинцев... И сегодня дальше появляются такие новоженины, которые в центре Украины – нагло, открыто и в присутствии других студентов – запрещают говорить на государственном языке", – отметил Табинский.

Публикация о языковом скандале в Днепре
Публикация о языковом скандале в Днепре/ скрин

В комментариях к публикации мнения комментаторов разделились. Одни говорили, что такому педагогу не место в украинских учебных заведениях, и что этой ситуацией должны заняться профильные ведомства и правоохранительные органы. Некоторые обращали внимание на то, почему нет реакции других студентов, которые присутствовали на занятии, или, возможно, их устраивало общаться на русском языке во время учебы.

Но кое-кто заступался за педагога, уверяя, что она "замечательный преподаватель", "всегда доступно рассказывает материал" и "никогда не запрещала отвечать на украинском". Однако после таких комментариев у других пользователей возник вопрос: если преподаватель "не запрещала отвечать на украинском", то на каком языке во время занятий общалась она сама.

Также в Facebook появилась публикация пользователя Den Gasanov, который назвал обнародованную ранее информацию клеветой. Он описал ситуацию с другой стороны. Из публикации можно сделать вывод, что парень также учится в медуниверситете, однако он сам не уточнил, является ли он студентом именно этой группы, и присутствовал ли, когда произошла конфликтная ситуация.

По словам Дэна Гасанова, во время практического занятия студенты проводили сбор анамнеза больного. Им нужно было опросить 73-летнего о его болезни, чтобы составить анамнез. Когда очередь дошла до Магдалины, девушка начала говорить на украинском языке, но у пациента возникли трудности с пониманием, так как он сам говорит на русском. По словам автора публикации, преподавательница якобы попросила студентку перейти на русский сугубо из уважения к больному и чтобы не ухудшать его самочувствие. Девушка якобы начала говорить по-русски, но через некоторое время ей стало тяжело, она расплакалась и выбежала. После этого, по словам Дэна Гасанова, другие студенты и преподавательница успокаивали девушку, и якобы никакого серьезного конфликта не было.

Ответ на публикацию о языковом скандале в Днепре
Языковой скандал в Днепре – в сети появилась альтернативная версия происшествия/ скрин
Ответ на публикацию о языковом скандале в Днепре
Языковой скандал в Днепре – в сети появилась альтернативная версия происшествия/ скрин

Языковые скандалы в Украине

Ранее украинский языковед Ирина Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова. Она сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников. Фарион сказала, якобы русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а россиянами.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

Напомним, бывший советник офиса президента Алексей Арестович объединился со скандальным языковедом Фарион. Бывший советник Офиса президента называет скандальные заявления Фарион "взглядом, который не всем нравится".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Днепра скандал украинский язык языковой вопрос
Реклама

Главное за день

ВСУ отбросили россиян от границы на Харьковщине: какова ситуация в селе Тополи

ВСУ отбросили россиян от границы на Харьковщине: какова ситуация в селе Тополи

15:27 Украина
В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов - ГУР

В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов - ГУР

15:13 Украина
Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:50 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

15:29

Сбежавшего Влада Яму захейтили за беззаботное видео с танцами

15:27

ВСУ отбросили россиян от границы на Харьковщине: какова ситуация в селе Тополи

15:18

Гороскоп на завтра 13 ноября 2023: Тельцу - признание в ошибках, Раку - чувствительность

15:13

В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов - ГУР

15:09

Педагог запретила студентке говорить на украинском: в Днепре вспыхнул языковой скандал

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:59

"Никто ПВО не даст в аренду": Игнат рассказал о защите украинского неба

14:45

4 признака, что у вас дома точно есть мыши

14:38

Билык перепела на украинском хит, посвященный воину-танцору ДикусаруВидео

14:23

Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

Реклама
14:15

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Тельцу - новая связь, Близнецам - важное решение

14:13

Мужчина поделился гениальным методом, как очистить автомобиль с помощью лимона

14:11

Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

14:07

Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

13:56

Как уменьшить счета за электричество: 6 советов, которые сэкономят ваши деньги

13:50

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:49

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:15

Медведев снова вякнул: брызнул желчью против Одессы, Николаева и Киева

13:00

"Мы увидим лютый результат": когда Украина устроит переворот в войне - невероятный прогнозВидео

12:48

Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля: Белый дом раскритиковал - Reuters

12:28

Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

Реклама
12:10

Бросают в бой пехоту из-за потери техники: в ISW описали большую проблему оккупантов

12:01

Китайский гороскоп на завтра 13 ноября: Крысам - хлопоты, Козы - держите себя в руках

11:50

Лунный календарь 13 ноября 2023: один из самых ярких дней в месяце способствует погашению долга

11:39

Одно ваше действие приводит кошек в бешенство

11:24

4 области под угрозой: эксперт сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: кто умножит свои деньги

10:59

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:48

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Рыбы - проявите чувства, Тельцы будут на высоте

10:25

Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

10:23

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23

Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флотаВидеоблоги

09:59

На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

09:48

Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативныммнение

09:32

Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож

09:22

Какой праздник завтра 13 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:01

В Херсоне прогремела серия взрывов: есть попаданияФото

08:57

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:30

РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

07:46

Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР: в ISW открыли подробности

06:40

Почему оккупанты не переходят в режим массовых ударов по Украинемнение

Реклама
05:30

Накрывают огнем и штурмуют: оккупанты перешли в наступление под Бахмутом

04:00

Быстро разряжается телефон Xiaomi: хакер раскрыл хитрый фокус моментальной зарядки

03:05

Эксперт пояснил, почему резко изменилось отношение "республиканцев" к Украине

01:37

Победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая - аналитик

00:12

Враг нацелился на один город и это не Авдеевка: ВСУ рассказали о планах РФ до конца года

11 ноября, суббота
23:04

"Командование выведет войска": майор спрогнозировал, что будет после "потери" Авдеевки

22:45

Бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике

22:22

Популярная бразильская модель и инфлюенсер умерла в 29 лет от эстетической процедуры

21:59

ВСУ "достанут оккупанта": Зеленский пообещал ответку за удары РФ по Херсонщине

21:26

Россияне "летят" на бешенной скорости: в Мелитополе прозвучал жесткий взрыв

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять