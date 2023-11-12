Педагог запретила студентке говорить на украинском: в Днепре вспыхнул языковой скандал

Во время занятия в медуниверситете преподавательница попросила студентку отвечать на русском языке, а когда девушка возразила, педагог "послала" ее во Львов.

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Преподавательница запретила студентке говорить на украинском – в Днепре вспыхнул языковой скандал/ коллаж: Главред, фото: studspravka.com.ua, УНИАН

В Днепре вспыхнул языковой скандал. В Днепровском государственном медицинском университете (ДГМУ) преподавательница во время практического занятия якобы требовала от студентки отвечать не на украинском, а на русском языке.

О таком случае сообщил в Facebook предприниматель Андрей Табинский, который, по его словам, эту историю услышал "из первых уст". Он отметил, что упомянутое событие произошло в учебном заведении 10 ноября.

По словам Табинского, эта ситуация якобы произошла на занятии "Пропедевтика внутренних болезней", которую преподавала Новоженина Людмила Ивановна.

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Когда студентка третьего курса Магдалина Пельчар начала отвечать на украинском языке, преподавательница якобы сказала ей говорить по-русски. Когда девушка отказалась, то педагог отметила, что в таком случае, мол, студентке нужно идти "учиться в Кембридж или Львов", потому что на своих практических занятиях она хочет слышать русский. После этого преподавательница вообще "отказалась принимать ответ девушки".

"Более 30 лет независимости, почти 10 лет со времени вооруженной агрессии московии, более полутора лет полномасштабной войны с сотнями тысяч жертв среди украинцев... И сегодня дальше появляются такие новоженины, которые в центре Украины – нагло, открыто и в присутствии других студентов – запрещают говорить на государственном языке", – отметил Табинский.

Публикация о языковом скандале в Днепре/ скрин

В комментариях к публикации мнения комментаторов разделились. Одни говорили, что такому педагогу не место в украинских учебных заведениях, и что этой ситуацией должны заняться профильные ведомства и правоохранительные органы. Некоторые обращали внимание на то, почему нет реакции других студентов, которые присутствовали на занятии, или, возможно, их устраивало общаться на русском языке во время учебы.

Но кое-кто заступался за педагога, уверяя, что она "замечательный преподаватель", "всегда доступно рассказывает материал" и "никогда не запрещала отвечать на украинском". Однако после таких комментариев у других пользователей возник вопрос: если преподаватель "не запрещала отвечать на украинском", то на каком языке во время занятий общалась она сама.

Также в Facebook появилась публикация пользователя Den Gasanov, который назвал обнародованную ранее информацию клеветой. Он описал ситуацию с другой стороны. Из публикации можно сделать вывод, что парень также учится в медуниверситете, однако он сам не уточнил, является ли он студентом именно этой группы, и присутствовал ли, когда произошла конфликтная ситуация.

По словам Дэна Гасанова, во время практического занятия студенты проводили сбор анамнеза больного. Им нужно было опросить 73-летнего о его болезни, чтобы составить анамнез. Когда очередь дошла до Магдалины, девушка начала говорить на украинском языке, но у пациента возникли трудности с пониманием, так как он сам говорит на русском. По словам автора публикации, преподавательница якобы попросила студентку перейти на русский сугубо из уважения к больному и чтобы не ухудшать его самочувствие. Девушка якобы начала говорить по-русски, но через некоторое время ей стало тяжело, она расплакалась и выбежала. После этого, по словам Дэна Гасанова, другие студенты и преподавательница успокаивали девушку, и якобы никакого серьезного конфликта не было.

Языковой скандал в Днепре – в сети появилась альтернативная версия происшествия/ скрин

Языковой скандал в Днепре – в сети появилась альтернативная версия происшествия/ скрин

Языковые скандалы в Украине

Ранее украинский языковед Ирина Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова. Она сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников. Фарион сказала, якобы русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а россиянами.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

Напомним, бывший советник офиса президента Алексей Арестович объединился со скандальным языковедом Фарион. Бывший советник Офиса президента называет скандальные заявления Фарион "взглядом, который не всем нравится".

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